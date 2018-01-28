Педагогов Харькова ознакомят с внедрением гендерного подхода в образовании

Программа «Внедряем гендерный подход в образовании» начинает свою работу с педагогами Харькова и Харьковской области.
На первом учредительном совещании, которое состоится 29 января, наряду с обсуждением программных задач и целей тренингов для учителей, речь пойдет о новых перспективах и ожиданиях педагогов в процессе создания Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования «Образование: гендерное измерение - 2021».
Для участия в совещании приглашены женщины-эксперты, представители города и области.
Программа «Внедряем гендерный подход в образовании» реализуется при поддержке ЕС в рамках проекта «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи».
Участие в совещании - по предварительному приглашению. По вопросам участия можно обращаться к контактным лицам: координатору направления Татьяне Дрожжиной, специалисту по связям с общественностью Юлии Башук (тел. 099 688 01 88; 097 574 80 48).
Начало мероприятия - в 10:00. Место проведения: ул. Пушкинская, 24 (Харьковская академия непрерывного образования).
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Думайте, прежде чем действовать.
Выходные будут холодными и малоснежными.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
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