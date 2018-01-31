31.01.2018 12:14

Студенты трех харьковских вузов посетили Кельн и кондитерскую выставку

Тридцать победителей образовательного проекта «Пищевые технологии 2018» посетили международную кондитерскую выставку ISM 2018 в Германии.



Пресс-служба Фонда

Проект инициирован благотворительным Фондом Бориса Колесникова с целью поддержки украинских студентов технических специальностей и поощрения лучших из них поездками на профильные форумы в Европу.



Во время посещения ISM 2018 юные кондитеры из Украины ознакомились со спектром продуктов на мировом кондитерском рынке – от шоколада и кондитерских изделий до печенья и закусок. В этом году в выставке приняли участие более 1 600 экспонентов из 60 стран мира. Победители «Пищевых технологий» посетили стенды гигантов мировой пищевой промышленности – Barcel, Barry Callebaut, Baronie, Colombina, Fini Golosinas, Griesson-de Beukelaer, Guylian, Icam, Ion, Kalfany, Kambly, Lambertz, Loacker, Manner, Millano, Niederegger, Ragolds, Ricola, Riegelein, Rübezahl, Seeberger, Seitenbacher, Sölen, Toms Confectionery, Trolli, United Confectioners, Wawel, Wawi, которые презентовали на форуме новые батончики, шоколад, мороженое, бисквиты и снеки. Также молодые украинские специалисты побывали возле экспозиций украинских производителей, которые удивляли европейцев широким ассортиментом сладостей и закусок.



К победителям образовательного конкурса «Пищевые технологии 2018» присоединился и президент благотворительного Фонда – Борис Колесников. Он поприветствовал конкурсантов, которые в финале проекта презентовали оригинальные разработки и стартапы в пищевой отрасли, и отметил, что ими гордятся преподаватели вузов и организаторы конкурса, а также с удовольствием ждут в своих рядах отечественные работодатели. Борис Колесников подчеркнул, что полученный у зарубежных специалистов опыт они применят в Украине, при создании своего бизнеса и внедрении собственных проектов в жизнь.





«Хотел своим будущим коллегам показать, как устроен кондитерский мир. Мне хотелось поделиться опытом и показать, что студентам до успеха – один шаг. Все зависит лично от них. Главное в этой поездке – посмотреть, что делают производители, а также ознакомиться в кельнском Музее шоколада с процессом, который привел мир к выставке ISM. Тяжело представить, как работала кондитерская промышленность 150 лет назад, но всю эту эволюцию интересно отследить», – рассказал Борис Колесников.

Президент благотворительного Фонда и студенты посетили кофейный форум в рамках выставки, посмотрели на шоу бариста со всего мира; увидели презентацию бизнес-идей в области кондитерской промышленности и закусок на Аллее стартапов; а также побывали в павильоне ProSweets Cologne, где проходила экспозиция поставщиков кондитерской сферы. Здесь были широко представлены биопродукты, натуральное сырье, а также техника и машинное оборудование нового поколения для изготовления продукции, презентованы варианты упаковок для товаров.



«Украинские производители используют трансжиры, которые очень вредны. На выставке я узнавал, какие виды жиров используются в Европе. У меня свой бизнес, я молодой предприниматель, хоть и студент. Я делаю большую ставку на качество своей продукции, хочется быть полезным людям», – рассказал победитель конкурса Максим Лабазов, студент Харьковского государственного университета питания и торговли.





Приятным сюрпризом для украинских студентов стало посещение одного из самых популярных музеев мира – Музея шоколада в Кельне. Молодые кондитеры увидели технологию производства шоколада, посетили цех по изготовлению трюфелей, побывали у экспозиции, посвященной истории шоколадного дела и насчитывающей более 300 лет. Все студенты получили шоколадные подарки и сладкие сувениры от благотворительного Фонда.



Победители проекта «Пищевые технологии 2018» также прогулялись по Кельну, посетили его основные достопримечательности – известный Кельнский собор, Ратушную площадь, Парк скульптур, церковь святого Мартина и другие.



Напомним, Фонд Бориса Колесникова проводил проект «Пищевые технологии 2018» впервые. Конкурс длился два месяца. В нем приняли участие 800 студентов из профильных вузов Днипра, Кривого Рога, Харькова (Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Василенко, Харьковского государственного университета питания и торговли), Киева, Одессы и Чернигова. До финала дошли 73 из них. Они защитили перед экспертным жюри собственные проекты. Организаторы конкурса определили тридцать самых оригинальных и перспективных проектов и наградили их авторов поездкой на международную кондитерскую выставку ISM 2018 в Кельн.



Вне конкурса благотворительный Фонд Бориса Колесникова поощрил поездкой в Германию и 10 лучших студентов Запорожского торгово-кулинарного лицея и Черниговского кооперативного колледжа, которые в будущем пополнят ряды конкурсантов образовательных проектов Фонда.