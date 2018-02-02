02.02.2018 10:51

Cтипендии городского головы вручили лучшим школьникам Шевченковского района

Вручение стипендий Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» учащимся школ Шевченковского района состоялось 1 февраля в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, проректор по учебной работе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрий Барабаш, председатель городского родительского комитета Лариса Манерко, депутаты городского и областного советов, а также школьники и их учителя и родители.

В этом году стипендию городского головы получили 19 школьников района, еще 35 стали стипендиатами городского совета. Кроме того, ряду родителей были вручены благодарственные письма от городского головы, а также памятные сувениры.



Отметим, что стипендии присудили лучшим школьникам, которые заняли призовые места в III (областном) и IV (всеукраинском) этапах Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам, во II (областном) и III (всеукраинском) этапах конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук, в интеллектуальных конкурсах, предметных турнирах, а также достигли высоких результатов в спорте, изобразительном, вокальном и хореографическом искусствах.



Справка. Стипендия Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» присуждается ежегодно, начиная с 2003 года, лучшим ученикам школ Харькова. Денежные премии учреждены для поддержания одаренных детей и молодежи, создания условий для воспитания интеллектуальной и творческой элиты города и направлены на стимулирование высоких результатов в учебе, творческих достижений, научно-исследовательской деятельности.