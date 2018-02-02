02.02.2018 15:46

В Харькове открылся Украинско-турецкий центр научно-технических исследований

Открытие Украинско-турецкого координационного центра научно-технических исследований и подписание договора о сотрудничестве между Национальным техническим университетом «ХПИ» и Стамбульским техническим университетом состоялось 1 февраля.



city.kharkov.ua

В открытии центра приняли участие ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол, ректор Стамбульского технического университета Мехмет Караджа, представители образовательной и научной общественности Харьковской области. Участники встречи отметили, что главная задача Украинско-турецкого координационного центра научно-технических исследований - ускорить процесс коммерциализации научных разработок.

В новом центре был подписан договор о сотрудничестве между НТУ «ХПИ» и Стамбульским техническим университетом. Договор предполагает проведение совместных научных исследований и разработок инновационных технологий в области электроники, машиностроения, космоса, авиации и других сферах. Согласно документу, ХПИ и Стамбульский технический университет будут также совместно работать в областях разработки двигателей внутреннего сгорания, систем передачи, электронных блоков управления и материалов и пр. Координировать реализацию совместных проектов и будет новый научный центр.

Как отметили участники встречи, подписание договора о создании центра и проведении совместных научных исследований стало первым шагом в объединении научных потенциалов двух стран.

Справка. В Стамбульском техническом университете работают 360 лабораторий и 13 исследовательских центров. 23 специальности имеют аккредитацию в США, что позволяет студентам участвовать в программах обмена и получать двойные дипломы. Университет осуществляет обучение в таких направлениях, как механика, электротехника, электроника, химия, металлургия, информатика, кораблестроение, аэронавтика, а также менеджмент, архитектура, искусство, дизайн, музыка. В Стамбульском университете функционирует технопарк с денежным оборотом в 1 млрд долл., где работает более 200 компаний. Треть выпускников университета задействованы в научных исследованиях, которые проводятся в этих фирмах.