03.02.2018 11:00

Студенты аграрных вузов Харькова побывали на выставке Fieragricola в Вероне

Тридцать студентов украинских аграрных вузов, которые стали победителями образовательного проекта «Агро 2018», посетили одну из лучших сельскохозяйственных выставок в Европе – Fieragricola 2018.



Пресс-служба Фонда

Проект проводился благотворительным Фондом Бориса Колесникова, который уже 10 лет поддерживает студентов технических специальностей, инициирует молодежные конкурсы различных направлений, поощряет победителей поездками на престижные профильные форумы по всему миру.



Во время посещения Fieragricola 2018 юные аграрии из Украины ознакомились с новыми технологиями обработки земли, применения удобрений и кормов, ухода за скотом и птицей, хранения урожая и новейшими сельскохозяйственными машинами от John Deere, CNH, Claas, Kuhn, Krone, New Holland и других. В выставке приняли участие около 700 экспонентов из 18 стран мира. Она объединила машиностроение и механизацию, животноводство и генетику, возобновляемые источники энергии, ветеринарию, лесное хозяйство, удобрения и пестициды, виноградники и фруктовые сады, а также услуги в агросфере.



Традиционно к победителям проектов на форумах присоединяется и президент благотворительного Фонда – Борис Колесников. Выставка в Вероне не стала исключением. Вместе с украинскими студентами он посетил тематические павильоны, посвященные агромеханике, зоосистемам, агросервису, биоэнергетике и защите растений. Президент Фонда поздравил украинских студентов с победой в конкурсе «Агро 2018», поблагодарил за активное участие, а также за оригинальные и перспективные бизнес-проекты и разработки, которые они презентовали в финале проекта. Борис Колесников отметил, что пребывание молодых специалистов на Fieragricola 2018 даст им новые идеи, опыт, полезные знакомства для дальнейшего развития в профессии.





«Украина находится в мировом экономическом пространстве и наши студенты должны видеть, с кем и с чем им в будущем придется иметь дело. На выставке ребята смотрят на то, что можно привнести в агросферу Украины. И чем больше они увидят, тем больше обогатят украинскую экономику, каждый из ее секторов, тем успешнее будет наша страна. Сейчас только и разговоров о том, что многие стремятся уехать из Украины. Наш Фонд – для тех, кто хочет остаться», – подчеркнул Борис Колесников.



На выставке каждый из студентов нашел интересные стенды по своей специализации, пообщался со специалистами, узнал о новинках, инновациях и тенденциях развития мировой сельскохозяйственной отрасли.



«В одном месте собрана новейшая техника для обработки земли, виноградников, садов, сбора урожая. Интересно было посетить и павильон с животными, увидеть, какие животные пользуются спросом в Европе. Вернусь в Украину не только с эмоциями и впечатлениями, но еще и с четким видением своего места в профессии», – рассказал Егор Никифоров, один из победителей проекта «Агро 2018», студент Харьковского национального аграрного университета им. В. Докучаева.





Благотворительный Фонд Бориса Колесникова подготовил для украинских студентов еще один приятный сюрприз – интересные экскурсии по Вероне и Падуе. Они увидели главные достопримечательности итальянских городов – Арену-ди-Верона, Дом Джульетты, Пьяцца делле Эрбе, Фонтан Веронской мадонны, Падуанский кафедральный собор, Палаццо делла Раджоне и другие. Каждый из победителей проекта «Агро 2018» увез на память из Италии сувениры и яркие фотографии.



Напомним, благотворительный Фонд проводил конкурс «Агро 2018» впервые. Его цель – объединить студентов агроспециальностей ведущих вузов Украины; талантливую и активную молодежь, которая стремится заявить о себе и развивать отечественный агросектор. В проекте приняли участие 1 500 студентов из 20 ведущих аграрных вузов страны, в том числе из Харьковского национального аграрного университета им. В. Докучаева и Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Василенко. 78 конкурсантов стали финалистами проекта и презентовали свои бизнес-идеи членам жюри конкурса. Организаторы выбрали тридцать победителей с новаторским подходом к развитию отечественной отрасли. Они были награждены поездкой на международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Италию.