05.02.2018 19:11

В Киевском районе вручили сертификаты стипендиатам городского совета

Сертификаты стипендиатов Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» вручили 2 февраля школьникам Киевского района.



// city.kharkov.ua

Церемония прошла в актовом зале Харьковской гимназии №172. В этом году стипендиатами городского головы стали пятеро школьников, стипендиатами городского совета - 34 учащихся. Школьников поздравили заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, начальник районного управления образования Татьяна Куценко, учителя и родители.

Среди стипендиатов 2017/2018 учебного года - победители городского конкурса «Ученик года-2017», ІV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по трудовому обучению и ивриту, финальных этапов всеукраинских турниров, Международной олимпиады по ивриту, лауреаты международных художественных и музыкальных конкурсов, победители различных спортивных соревнований. В этом учебном году школьники завоевали 16 призовых мест в областных этапах Всеукраинских ученических олимпиад, семь – в областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.



Напомним, что стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» присуждаются ежегодно, начиная с 2003 года, лучшим ученикам школ Харькова. Денежные премии учреждены для поддержания одаренных детей и молодежи, создания условий для воспитания интеллектуальной и творческой элиты города и направлены на стимулирование получения высоких результатов в учебе, творчестве, научно-исследовательской деятельности.