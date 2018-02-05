Главная Новости Образование В Киевском районе вручили сертификаты стипендиатам городского совета
05.02.2018  19:11   

В Киевском районе вручили сертификаты стипендиатам городского совета

Сертификаты стипендиатов Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» вручили 2 февраля школьникам Киевского района.


// city.kharkov.ua

Церемония прошла в актовом зале Харьковской гимназии №172. В этом году стипендиатами городского головы стали пятеро школьников, стипендиатами городского совета - 34 учащихся. Школьников поздравили заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, начальник районного управления образования Татьяна Куценко, учителя и родители.

Среди стипендиатов 2017/2018 учебного года - победители городского конкурса «Ученик года-2017», ІV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по трудовому обучению и ивриту,  финальных этапов всеукраинских турниров, Международной олимпиады по ивриту, лауреаты международных художественных и музыкальных конкурсов, победители различных спортивных соревнований. В этом учебном году школьники завоевали 16 призовых мест в областных этапах Всеукраинских ученических олимпиад, семь – в областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

Напомним, что стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» присуждаются ежегодно, начиная с 2003 года, лучшим ученикам школ Харькова. Денежные премии учреждены для поддержания одаренных детей и молодежи, создания условий для воспитания интеллектуальной и творческой элиты города и направлены на стимулирование получения высоких результатов в учебе, творчестве, научно-исследовательской деятельности.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стипендия, одаренность, школа, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.02 Образование Cтипендии городского головы вручили лучшим школьникам Шевченковского района 23.01 Власть Порошенко назначил стипендии спортсменам и тренерам Харьковщины 21.12 Власть Выдающиеся паралимпийцы Харьковщины и их тренеры получили стипендии Президента Украины
 
 

Видео

В этом году на жилищные программы город выделяет 60 млн гривен
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 