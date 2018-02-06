В Украине стартовала регистрация на ВНО

06.02.2018 10:32

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили о начале регистрации на ВНО, которое продлится с 6 февраля до 19 марта.

«Желающим принять участие во внешнем независимом оценивании необходимо с помощью сервиса „Зарегистрироваться“ (на сайте центра) сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации», — сообщают в центре.

После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов. Комплект документов ученики (которые в этом году проходят Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО) подают в учреждение образования, в котором учатся, а остальные лица направляет самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанном в контрольно-информационном письме. Рекомендации по регистрации, в том числе перечень документов, необходимых для регистрации, размещены в разделе «Участникам / Процедура регистрации».

Школьник, успешно прошедшее регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО. Эти документы будут направлены ученикам, которые проходят госаттестацию, по месту учебы. Остальным — по адресу, указанному при регистрации.

Для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице разместят информацию о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии и адреса пунктов проведения ВНО и результаты тестов.

В центре также сообщают, что аналогом информационной страницы является мобильное приложение «Мое ВНО», которое предоставляет возможность участникам тестирования получить информацию о проведении оценивания на мобильное устройство.