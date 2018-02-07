На Дне открытых дверей харьковский вуз проведет пробное ВНО

В Харьковском национальном автодорожном университете 17 февраля состоится День открытых дверей.
В программе мероприятия:
- знакомство с факультетами и направлениями подготовки;
- информация о правилах приема в ХНАДУ в 2018 году;
- экскурсия по университету, посещение лабораторий и учебных центров.
Кроме того, для желающих в вузе проведут пробное ВНО по математике, украинскому языку и литературе (начало - в 12:30).
Регистрация участников - с 10:00 до 11:00.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: