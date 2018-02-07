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07.02.2018  12:21   

На Дне открытых дверей харьковский вуз проведет пробное ВНО

В Харьковском национальном автодорожном университете 17 февраля состоится День открытых дверей.


// city.kharkov.ua

В программе мероприятия:

- знакомство с факультетами и направлениями подготовки;

- информация о правилах приема в ХНАДУ в 2018 году;

- экскурсия по университету, посещение лабораторий и учебных центров.

Кроме того, для желающих в вузе проведут пробное ВНО по математике, украинскому языку и литературе (начало - в 12:30).

Регистрация участников - с 10:00 до 11:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день открытых дверей, харьков
 
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