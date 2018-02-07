07.02.2018 12:21

На Дне открытых дверей харьковский вуз проведет пробное ВНО

В Харьковском национальном автодорожном университете 17 февраля состоится День открытых дверей.



// city.kharkov.ua

В программе мероприятия:



- знакомство с факультетами и направлениями подготовки;



- информация о правилах приема в ХНАДУ в 2018 году;



- экскурсия по университету, посещение лабораторий и учебных центров.



Кроме того, для желающих в вузе проведут пробное ВНО по математике, украинскому языку и литературе (начало - в 12:30).



Регистрация участников - с 10:00 до 11:00.