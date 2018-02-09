09.02.2018 13:19

Юные авиаторы Харькова сразились в знаниях английского

Юные авиаторы Харькова сразились в знаниях английского в рамках конкурса.



Пресс-служба Фонда

Образовательный проект «Авиатор 2018» Фонда Бориса Колесникова набирает обороты: 8 февраля в технических вузах Украины состоялся второй отборочный этап.



3 200 конкурсантов, в том числе и учащиеся Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «ХАИ» и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», соревновались в знаниях по техническому английскому языку, который признан международным в авиационном мировом сообществе.

В течение часа студенты выполняли творческие задания и проходили тесты, которые для них подготовил экспертный совет проекта. Конкурсанты, которые получат высокие баллы в этом туре, обеспечат себе место в следующем: в марте организаторы проверят, насколько хорошо юные авиаторы знают теорию и историю авиации.





Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил, что конкурс «Авиатор 2018» успешно преодолел свой экватор. Он пожелал студентам удачи, проявить себя, удивить экспертное жюри. «У конкурсантов важный этап, ведь без авиационного технического языка в авиации делать нечего. Остается пожелать всем участникам конкурса высоких результатов. С победителями мы встретимся в финале. Путь в Лондон нелегок, но он того стоит», – подчеркнул Борис Колесников.



Молодые специалисты не только повторяют теорию, но и продумывают идеи стартапов для финала, который пройдет в апреле. «Я учусь на шестом курсе, успел немного подзабыть предметы, которые нам читали на первых курсах. Вспоминаю все, перечитываю учебники, а параллельно с этим готовлюсь к финалу, делаю фундаментальную презентацию собственного проекта. Хочу услышать от специалистов отрасли замечания и профессиональные советы для того, чтобы впоследствии моя бизнес-идея воплотилась в жизнь и стала успешной», – рассказал студент Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» Вадим Шелюжак.



Студенты технических специальностей со всей Украины борются за поездку на международный авиасалон Фарнборо в Лондон, который пройдет в июле. Призовых мест – сто. Дипломами победителей «Авиатора 2018» будут награждены самые талантливые и целеустремленные конкурсанты, которым посещение профильного форума в Великобритании поможет в дальнейшем становлении в профессии.





Напомним, деятельность Фонда Бориса Колесникова сфокусирована на проведении образовательных конкурсов для студентов Украины. Организация уже десять лет реализует проекты, которые призваны поддержать молодежь, показать ей престижные профильные выставки мира, познакомить с последними достижениями и новинками в отрасли. В 2017 году Украинский форумом благотворителей назвал Фонд Бориса Колесникова крупнейшей благотворительной организацией с бюджетом более 10 млн грн., направленным на развитие образования и науки Украины.