09.02.2018 16:18

В Харькове определили лучших учителей года

Сегодня подвели итоги поздравили и наградили лучших педагогов Первой столицы – победителей городского конкурса «Учитель года».



// city.kharkov.ua

Победа в ежегодном городском конкурсе на звание лучшего учителя года далась нелегко, признаются педагоги. Ведь боролись за неё в соревновании с самыми достойными учителями Первой столицы. Готовили свои портфолио, писали контрольные работы, защищали проекты и проводили открытые уроки, чтобы в полной мере продемонстрировать все свои умения и навыки и доказать профессиональное мастерство.

Победителями стали: Ирина Таровитая (украинский язык и литература, гимназия №116), Юлия Радченко (украинский язык и литература, УВК №24 имени И.Н. Пытикова), Татьяна Швыдкая (физика, школа №53), Людмила Базий (немецкий язык, спецшкола №166), Анна Черновол (физическая культура, школа №102).

Татьяна Швыдкая, учитель физики школы №53:

«Вообще очень неожиданно было, что победила именно я. Конечно это большой труд и большая поддежка администрации моей школы. Что касается меня, то конечно он открыл во мне очень много такого, чего я может быть в себе и не подозревала. Но я рада, что я здесь, очень приятно».



Теперь все переживания уже позади. Все учителя, которые победили в конкурсе «Учитель года», получили признание и сегодня принимали поздравления в Харьковской мэрии.



Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского горсовета:

«Сегодня всех вас с огромным удовольствием приветствую от имени Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса. Конкурс «Учитель года» – это своеобразный отчёт педагогов города Харькова перед харьковчанами. Мы ещё раз доказали, что талантливых детей в нашем городе обучают и воспитывают талантливые учителя. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы есть у нашего города».



В этом году за звание лучшего боролись 179 педагогов. В итоге были выбраны 12-ть лауреатов и 5-м отдана пальма первенства.



Виль Бакиров, ректор ХНУ им. В.Н. Каразина:

«Студенты к нам приходят очень хорошими, умными, пытливыми, потому что это вы их такими сделали, вы в них вложили частичку своей души и сердца. И хочется сказать слова сердечной благодарности городскому голове Геннадию Кернесу, я даже не знаю кто ещё в Украине из мэров столько внимания, заботы и поддержки уделяет учителям».



И награды победителям по заслугам за мастерство и преданность профессии. Пятерку лучших школьных учителей отметили благодарностями Харьковского городского головы и денежными вознаграждениями – это ежемесячная доплата к заработной плате в размере 3-х тысяч гривен в течение всего года.