В Харькове определили лучших учителей года

Сегодня подвели итоги поздравили и наградили лучших педагогов Первой столицы – победителей городского конкурса «Учитель года».
Победа в ежегодном городском конкурсе на звание лучшего учителя года далась нелегко, признаются педагоги. Ведь боролись за неё в соревновании с самыми достойными учителями Первой столицы. Готовили свои портфолио, писали контрольные работы, защищали проекты и проводили открытые уроки, чтобы в полной мере продемонстрировать все свои умения и навыки и доказать профессиональное мастерство.
Победителями стали: Ирина Таровитая (украинский язык и литература, гимназия №116), Юлия Радченко (украинский язык и литература, УВК №24 имени И.Н. Пытикова), Татьяна Швыдкая (физика, школа №53), Людмила Базий (немецкий язык, спецшкола №166), Анна Черновол (физическая культура, школа №102).
Татьяна Швыдкая, учитель физики школы №53:
«Вообще очень неожиданно было, что победила именно я. Конечно это большой труд и большая поддежка администрации моей школы. Что касается меня, то конечно он открыл во мне очень много такого, чего я может быть в себе и не подозревала. Но я рада, что я здесь, очень приятно».
Теперь все переживания уже позади. Все учителя, которые победили в конкурсе «Учитель года», получили признание и сегодня принимали поздравления в Харьковской мэрии.
Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского горсовета:
«Сегодня всех вас с огромным удовольствием приветствую от имени Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса. Конкурс «Учитель года» – это своеобразный отчёт педагогов города Харькова перед харьковчанами. Мы ещё раз доказали, что талантливых детей в нашем городе обучают и воспитывают талантливые учителя. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы есть у нашего города».
В этом году за звание лучшего боролись 179 педагогов. В итоге были выбраны 12-ть лауреатов и 5-м отдана пальма первенства.
Виль Бакиров, ректор ХНУ им. В.Н. Каразина:
«Студенты к нам приходят очень хорошими, умными, пытливыми, потому что это вы их такими сделали, вы в них вложили частичку своей души и сердца. И хочется сказать слова сердечной благодарности городскому голове Геннадию Кернесу, я даже не знаю кто ещё в Украине из мэров столько внимания, заботы и поддержки уделяет учителям».
И награды победителям по заслугам за мастерство и преданность профессии. Пятерку лучших школьных учителей отметили благодарностями Харьковского городского головы и денежными вознаграждениями – это ежемесячная доплата к заработной плате в размере 3-х тысяч гривен в течение всего года.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: