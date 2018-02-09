В Харькове прошла ярмарка вузов

Профориентационное мероприятие прошло 7-8 февраля в областной библиотеке для юношества.
В ярмарке приняли участие 27 высших учебных заведений Харьковщины и около 1,5 тысячи будущих абитуриентов.
«Ярмарка вузов» - проект, который библиотека реализует в рамках комплексной программы для учащейся молодежи «Выбираем профессию шаг за шагом» при поддержке Управления культуры и туризма и Департамента науки и образования ХОГА.
В этом году к двухдневному неформальному профориентационному диалогу в режиме non-stop присоединились будущие абитуриенты не только из нашего региона, но и из соседних областей.
Дополнительным бонусом пятой ярмарки стала возможность пройти электронное тестирование по выбору будущей профессии от специалистов городского центра занятости.
«Успех ярмарки мотивирует нас двигаться вперед. Мы и в дальнейшем будем развивать нашу профориентационную программу, предлагая молодежи еще больше уникальных жизненных возможностей», - отметила директор библиотеки для юношества Маргарита Жарова.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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