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09.02.2018  17:51   

В Харькове прошла ярмарка вузов

Профориентационное мероприятие прошло 7-8 февраля в областной библиотеке для юношества.


// ХОГА

В ярмарке приняли участие 27 высших учебных заведений Харьковщины и около 1,5 тысячи будущих абитуриентов.

«Ярмарка вузов» - проект, который библиотека реализует в рамках комплексной программы для учащейся молодежи «Выбираем профессию шаг за шагом» при поддержке Управления культуры и туризма и Департамента науки и образования ХОГА.

В этом году к двухдневному неформальному профориентационному диалогу в режиме non-stop присоединились будущие абитуриенты не только из нашего региона, но и из соседних областей.

Дополнительным бонусом пятой ярмарки стала возможность пройти электронное тестирование по выбору будущей профессии от специалистов городского центра занятости.

«Успех ярмарки мотивирует нас двигаться вперед. Мы и в дальнейшем будем развивать нашу профориентационную программу, предлагая молодежи еще больше уникальных жизненных возможностей», - отметила директор библиотеки для юношества Маргарита Жарова.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ярмарка вузов, харьков
 
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