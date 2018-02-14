14.02.2018 13:33

Детская музыкальная школа №14 отметила 30-летие (ФОТО)

Праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею специализированного учебного учреждения искусства «Детская музыкальная школа №14», состоялся 13 февраля в Харьковской областной филармонии.



// city.kharkov.ua

Детская музыкальная школа №14 была основана в 1988 году на базе одной из харьковских хоровых студий. Организатором и первым директором школы стал Владислав Белый, а с 1997 года детским учреждением руководит Ирина Козий.

Сегодня у музыкальной школы три филиала в Киевском районе, в которых воспитывается 270 юных музыкантов. Ежегодно лучшие учащиеся становятся обладателями звания стипендиата Харьковского городского головы «Одаренность», Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» и Харьковского фонда поддержки молодых дарований «Надежда Слобожанщины».



В концертной программе, посвященной юбилею школы, прозвучали произведения классической музыки XIX - XX веков, народная музыка и современные хоровые произведения.



За 30 лет работы учреждения выпускниками школы стали более 1300 учеников, которые теперь работают в Харькове, Украине и за рубежом.