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14.02.2018  13:33   

Детская музыкальная школа №14 отметила 30-летие (ФОТО)

Праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею специализированного учебного учреждения искусства «Детская музыкальная школа №14», состоялся 13 февраля в Харьковской областной филармонии.


// city.kharkov.ua

Детская музыкальная школа №14 была основана в 1988 году на базе одной из харьковских хоровых студий. Организатором и первым директором школы стал Владислав Белый, а с 1997 года детским учреждением руководит Ирина Козий.

Сегодня у музыкальной школы три филиала в Киевском районе, в которых воспитывается 270 юных музыкантов. Ежегодно лучшие учащиеся становятся обладателями звания стипендиата Харьковского городского головы «Одаренность», Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» и Харьковского фонда поддержки молодых дарований «Надежда Слобожанщины».

В концертной программе, посвященной юбилею школы, прозвучали произведения классической музыки XIX - XX веков, народная музыка и современные хоровые произведения.

За 30 лет работы учреждения выпускниками школы стали более 1300 учеников, которые теперь работают в Харькове, Украине и за рубежом.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  музыкальная школа, юбилей, харьков
 
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