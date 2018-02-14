Детская музыкальная школа №14 отметила 30-летие (ФОТО)

Праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею специализированного учебного учреждения искусства «Детская музыкальная школа №14», состоялся 13 февраля в Харьковской областной филармонии.
Детская музыкальная школа №14 была основана в 1988 году на базе одной из харьковских хоровых студий. Организатором и первым директором школы стал Владислав Белый, а с 1997 года детским учреждением руководит Ирина Козий.
Сегодня у музыкальной школы три филиала в Киевском районе, в которых воспитывается 270 юных музыкантов. Ежегодно лучшие учащиеся становятся обладателями звания стипендиата Харьковского городского головы «Одаренность», Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» и Харьковского фонда поддержки молодых дарований «Надежда Слобожанщины».
В концертной программе, посвященной юбилею школы, прозвучали произведения классической музыки XIX - XX веков, народная музыка и современные хоровые произведения.
За 30 лет работы учреждения выпускниками школы стали более 1300 учеников, которые теперь работают в Харькове, Украине и за рубежом.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: