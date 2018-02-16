16.02.2018 17:03

Стартовал конкурс «Железнодорожник 2018»: лучшие студенты полетят в Германию

15 февраля благотворительный Фонд Бориса Колесникова торжественно открыл образовательный конкурс для студентов транспортных специальностей «Железнодорожник 2018».



Пресс-служба Фонда

Наряду с другими проектами Фонда – «Авиатор», «Агро», «Пищевые технологии», «Архитектор» и «Морское дело» – он призван вернуть интерес молодежи к инженерным специальностям, дать ей стимул к развитию в профессии, воспитать технически грамотных молодых специалистов в Украине.



Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил будущих конкурсантов со стартом всеукраинского конкурса и подчеркнул, что именно они в ближайшее время проведут необходимые реформы транспортной сферы, сделают ставку на вагоностроение, найдут инвестиции в развитие инфраструктуры Украины. «Наш конкурс создает дополнительный стимул для того, чтобы лучше освоить специальность и посмотреть на сегодняшние мировые достижения железнодорожного транспорта. Пускай не завтра наша страна сможет все это применить, но все студенты, – а за ними будущее – должны знать, что происходит в глобальной транспортной сфере», – отметил Борис Колесников.





Организаторы приглашают присоединиться к участию в проекте транспортные и железнодорожные вузы Украины, студентов всех курсов дневной формы обучения. Проект пройдет в два этапа. Конкурсантов ожидают: комплексное тестирование по техническим дисциплинам, теории и истории отрасли (в марте), а также защита презентаций (в мае). Регистрация в конкурсе открыта на сайте Фонда до 26 марта включительно.



Жюри проекта «Железнодорожник 2018» возглавил экс-начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин. В состав судей конкурса также вошли: эксперт в сфере транспорта Александр Кава и директор департамента интегрированных транспортных систем «Siemens Украина» Дмитрий Черненький.



В сентябре 30 победителей конкурса посетят крупнейшую в мире железнодорожную выставку транспортной техники и систем InnoTrans 2018 в Берлине. Там они увидят модернизированные подвижные составы и новинки, производители которых уже готовятся удивить мировую общественность.





«Это большая удача для студента побывать на форуме InnoTrans в Европе. Не на картинке, а вживую увидеть образцы современной техники, о которых в Украине можно только мечтать; пообщаться со специалистами, представляющими известные бренды; применить полученный опыт в родной стране – за это все стоит побороться в проекте», – рассказала студентка Харьковского политехнического института Маргарита Верховец.



Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует проект «Железнодорожник» третий раз. В 2014 и 2016 годах 50 победителей конкурса посещали выставку InnoTrans, знакомились с последними достижениями мировой транспортной отрасли и услугами крупнейших игроков рынка.