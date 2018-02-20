Грипп продолжает закрывать школы на карантин

С 20 февраля на карантин закрыта первая школа в городе Харькове.
Учебный процесс приостановлен до особого распоряжения в некоторых классах специализированной школы №62, расположенной в Пятихатках, пишет Status Quo.
На занятия ходят только старшие классы, посещаемость в которых не снизилась.
В области учебные заведения начали закрываться на карантин из-за гриппа еще с начала февраля.
Так, до 24 февраля продолжается карантин в учебных заведениях города Первомайского: общеобразовательных школах I-III ст. №1, 2, 4, 5, 6, гимназии №6, Доме детского и юношеского творчества, Детско-юношеской спортивной школе и межшкольном учебно-производственном комбинате.
В Изюме принято приостановить учебный процесс с 20 февраля по 2 марта в общеобразовательных школах №4, №5 и № 11.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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