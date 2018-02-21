21.02.2018 16:59

Кабмин утвердил новый стандарт начального образования для 12-летней школы

В документе указано, что именно ребенок должен знать, уметь и понимать после завершения четырех первых классов.



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С 1 сентября 2018 года ученики начальных классов будут учиться по новому стандарту. Его утвердил Кабинет министров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.



Стандарт ориентирован в основном на получение учащимися компетенций, а не только знаний.



«Именно в этом документе заложено ключевые элементы – требования к обязательным результатам обучения и компетенций соискателей образования – определяющие содержание образования в начальной школе. Именно здесь заложено, что именно ребенок должен знать, уметь, понимать после завершения четырех первых классов», – рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.



Она пояснила, что работа над стандартом длилась 2 года. При этом был использован опыт 7 стран – Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.



«Вместе мы основываться на лучших практиках украинской школы», – добавила министр.



В стандарте определены общие и обязательные результаты обучения по 9 отраслям:



культурно-литературной

– математической

– естественной

– технологической

– информатической

– социальной и сохранения здоровья

– физкультурной

– гражданской и исторической

– художественной



По этому стандарту в 2018-2019 учебном году начнут обучение все первые классы Украине.



Обязательные результаты показывают, что ребенок должен уметь, знать, понимать после каждого из 2 циклов обучения в начальной школе. То есть после 2-го и 4-го класса.



Мировой опыт свидетельствует, что ребенок в раннем возрасте развивается скачкообразно, учитывая это и предусмотрено отдельные требования именно после таких циклов обучения.



Чтобы показать разницу между общими и обязательными результатами обучения, Лилия Гриневич привела заложены в стандарт положения, должны развивать академическую добродетель у детей.



«После 2-го класса ребенок должен определять авторство своих работ. Проявлять уважение к авторству других лиц. А после 4-го класса ребенок должен уметь соблюдать элементарные правила использования собственных и чужих произведений», – сообщила министр.



Она пояснила, что подробнее реализация обязательных результатов обучения будет выписана в типичной программе.



Например, обязательный результат обучения «осуществлять вычисления удобным для себя способом в учебных ситуациях, в частности во время игры» выражается в следующих ожидаемых результатах:



– оперирует числами в пределах 100, решая различные жизненные проблемы (ищет номер квартиры (дома), места в кинотеатре, в вагоне поезда, автобусе, самолете, номер кабинета в различных учреждениях, номер телефона и т.д.);

– вычисляет сумму (добавляет), разницу (отнимает), произведение (умножает), часть (делит удобным для себя способом в пределах 100, в том числе пользуясь предметами или средствами, их заменяющих);

– находит значение математических выражений;

– вычисляет значения выражений с переменной;

– применяет различные способы выполнения арифметических действий с числами (сложение, вычитание, умножение, деление) при решении задач и конкретных жизненных проблем, описанных в математических задачах.



Отдельно министр отметила, что вместе со стандартом принимаются 4 базовые учебные планы.



В частности, в них заложено увеличение объема изучения украинского языка в школах национальных меньшинств.