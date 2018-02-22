В университете гражданской защиты пройдет День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 24 февраля в Национальном университете гражданской защиты Украины (ул. Чернышевская, 94).
Как сообщили в вузе, с 10:00 до 10:40 в учебно-спортивном комплексе университета пройдет регистрация участников, знакомство с достижениями и наработками факультетов, научно-исследовательских лабораторий, а также будет работать консультационный центр. В 11:00 в клубе состоится встреча будущих абитуриентов с руководством учебного заведения, а в 11:40 все желающие смогут отправиться в учебный городок вуза на ул. Баварскую, 7.
В учебном городке специалисты, курсанты и студенты проведут показательные занятия по разминированию территории, покажут, как действовать во время пожара на транспорте, как транспортировать пострадавших в условиях сложного рельефа, преодолевая водные препятствия, а также проведут операцию по спасению с 4-го этажа учебной пожарной башни. Начало - в 13:00.
Будущим абитуриентам покажут аварийно-спасательную технику, учебно-материальную базу университета, а в завершение организуют полевую кашу.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: