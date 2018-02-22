22.02.2018 11:55

В университете гражданской защиты пройдет День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 24 февраля в Национальном университете гражданской защиты Украины (ул. Чернышевская, 94).



// city.kharkov.ua

Как сообщили в вузе, с 10:00 до 10:40 в учебно-спортивном комплексе университета пройдет регистрация участников, знакомство с достижениями и наработками факультетов, научно-исследовательских лабораторий, а также будет работать консультационный центр. В 11:00 в клубе состоится встреча будущих абитуриентов с руководством учебного заведения, а в 11:40 все желающие смогут отправиться в учебный городок вуза на ул. Баварскую, 7.

В учебном городке специалисты, курсанты и студенты проведут показательные занятия по разминированию территории, покажут, как действовать во время пожара на транспорте, как транспортировать пострадавших в условиях сложного рельефа, преодолевая водные препятствия, а также проведут операцию по спасению с 4-го этажа учебной пожарной башни. Начало - в 13:00.

Будущим абитуриентам покажут аварийно-спасательную технику, учебно-материальную базу университета, а в завершение организуют полевую кашу.