22.02.2018 17:30

Из-за аварии на теплотрассе в некоторых школах и детсадах Харькова завтра не будет занятий

В связи с аварией на теплотрассе в районе Шатиловки завтра, 23 февраля, в некоторых учебных и внешкольных учреждениях Киевского и Шевченковского районов будут приостановлены занятия.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте образования, речь идет о 10 школах, 9 детских садах и двух внешкольных учреждениях в центральной части Киевского и Шевченковского районов, в которые не подается тепло. Поскольку ремонтно-восстановительные работы на месте аварии могут занять определенное время, то во всех зданиях будет сливаться вода из систем отопления, чтобы не допустить их размораживания.



Непосредственно в школах занятия отменяются только на один день, но учебный процесс при этом будет осуществляться дистанционно, то есть школьники получат задания от учителей в электронном виде, или же учебная программа будет уплотнена на следующей неделе. В настоящее время идет информирование родителей о сложившейся ситуации.



В детских садах также проводится телефонное оповещение родителей с целью установить объективную потребность в организации работы групп в этот день. Для тех малышей, которые не смогут остаться дома, будут работать лишь несколько совместных групп, в которых будет поддерживаться необходимый температурный режим.



«Рассчитываем, что ремонтные работы на теплотрассе будут закончены в ближайшее время, и уже с понедельника и школы, и детсады войдут в привычный график», - отметили в Департаменте образования.



Напомним, авария на тепломагистрали произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе. Без теплоснабжения и горячей воды остался ряд жилых домов, больниц, детсадов и школ.