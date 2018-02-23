Главная Новости Образование Лекции, мастер-классы и выступления рок-групп: ХПИ приглашает на День открытых дверей
23.02.2018  16:29   

Лекции, мастер-классы и выступления рок-групп: ХПИ приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей состоится 25 февраля в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, мероприятие пройдет в новом формате: будут работать зоны робототехники и инжиниринга, game-зона, политехники проведут мотивационные и научно-познавательные лекции, опыты и мастер-классы. Также для гостей Дня открытых дверей состоится концерт с участием рок-групп.

Представители приемной комиссии вуза расскажут абитуриентам и их родителям, как избежать ошибок при поступлении в вузы, об особенностях вступительной кампании-2018. Гости мероприятия смогут пообщаться с ректором ХПИ, а также представителями факультетов и кафедр вуза.

Начало мероприятия - в 10:00.

Место проведения: спортивный комплекс НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день открытых дверей, хпи, харьков
 
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