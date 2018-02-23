Лекции, мастер-классы и выступления рок-групп: ХПИ приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей состоится 25 февраля в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».
По словам организаторов, мероприятие пройдет в новом формате: будут работать зоны робототехники и инжиниринга, game-зона, политехники проведут мотивационные и научно-познавательные лекции, опыты и мастер-классы. Также для гостей Дня открытых дверей состоится концерт с участием рок-групп.
Представители приемной комиссии вуза расскажут абитуриентам и их родителям, как избежать ошибок при поступлении в вузы, об особенностях вступительной кампании-2018. Гости мероприятия смогут пообщаться с ректором ХПИ, а также представителями факультетов и кафедр вуза.
Начало мероприятия - в 10:00.
Место проведения: спортивный комплекс НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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