23.02.2018 16:45

Бразилия заинтересована в обучении студентов в харьковских вузах

Возможности сотрудничества в области образования и науки обсудили 23 февраля в ходе круглого стола с участием заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева и Посла Бразилии в Украине Освальдо Биато.



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Открывая мероприятие, Анатолий Бабичев поприветствовал его участников от имени председателя ХОГА Юлии Светличной и пожелал им плодотворной работы.

«Известно, что Харьковщина является центром образования и науки в Украине. Потенциал наших вузов позволяет предоставлять конкурентный уровень образовательных услуг не только украинцам, но и гражданам многих стран мира. И именно на Харьковщине учится наибольшее количество иностранных студентов в Украине, - отметил Анатолий Бабичев. - Мы будем рады расширению географии наших абитуриентов. Областная администрация готова содействовать и оказывать возможную организационную поддержку развитию сотрудничества между нашими вузами и Федеративной Республикой Бразилия».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Освальдо Биато, в свою очередь, отметил, что сотрудничество в области образования, действительно, является очень актуальным для бразильской стороны.

«В Бразилии есть тенденция к увеличению количества студентов в высших учебных учреждениях, и они просто не имеют возможности принимать всех желающих. Если 20 лет назад у нас был 1 млн студентов, сейчас - 12-14 млн, - отметил Освальдо Биато. - Нам известно, что в Харькове есть прочная научная и образовательная база. Наибольший интерес у нас - к вузам инженерно-технической направленности. Также изучим возможность обучения по направлениям химии, биологии, медицины», - рассказал Освальдо Биато.