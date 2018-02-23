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23.02.2018  19:58   

На Харьковщине открылся Украинско-марокканский центр

Учреждение будет работать на базе Харьковского национального экономического университета им. С.Кузнеца.


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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
Открывая торжественное мероприятие, заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев передал гостям праздника поздравления от председателя ХОГА Юлии Светличной. Он также отметил, что миссия Украинско-марокканского центра - организация и поддержка образовательного и научного сотрудничества и интеграции марокканских студентов в украинский социум.
 
«Это действительно очень важное событие. Очень приятно, что Харьковская область становится центром международных отношений как в экономической, так и в культурной сфере. Почти три тысячи студентов из Марокко сегодня учатся в высших учебных заведениях региона. Между нашими и марокканскими университетами есть соглашения о сотрудничестве и они успешно реализуются.
 
Королевство Марокко является выдающимся лидером образовательной и научной жизни Западной и Северной Африки. Первые университеты на континенте появились именно в этой стране.
 
Поэтому для нас сотрудничество чрезвычайно важно. Открытие центра является еще одним толчком для развития образовательных и научных контактов, а также культурных и экономических.
 
Уверен, что центр будет жить насыщенной жизнью, он станет новым толчком для развития украинско-марокканских отношений», - сказал Анатолий Бабичев.
 
Как отметил ректор ХНЭУ им. С. Кузнеца Владимир Пономаренко, история отношений вуза с Марокко насчитывает более 30 лет.
 
«Я надеюсь, что работа этого центра позволит еще лучше обучать наших студентов. Тем более, что теперь в нашем вузе по некоторым специальностям полностью будет вестись преподавание на французском языке. Это будет центр, в котором смогут общаться не только студенты из Марокко нашего университета, но и других вузов, смогут знакомиться с культурой обеих стран», - сказал Владимир Пономаренко.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  университет, центр, харьков
 
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