27.02.2018 19:34

В Харьковской области активизируют работу по национально-патриотическому воспитанию

27 февраля в ХОГА состоялось заседание координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания.



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Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Открывая мероприятие, заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев попросил участников совещания почтить память героев, погибших в борьбе за независимость Украины, минутой молчания.

«Именно в этот день, 27 февраля 2014 года, спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховного Совета и Совета министров Крыма. В тот же день Верховный Совет Крыма объявил о проведении на полуострове референдума о присоединении к России», - напомнил Анатолий Бабичев.

Во время совещания представители Золочевской РГА доложили о работе по национально-патриотическому воспитанию в районе.

Также участники обсудили вопросы работы музеев учебных заведений как центров национально-патриотического воспитания учащейся молодежи. Кроме того, внимание было уделено теме военно-патриотического воспитания в области.

По итогам совещания участники отметили необходимость активизации работы по национально-патриотическому воспитанию, проведению эффективной информационной работы, содействию расширению сети институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на национально-патриотическое воспитание.