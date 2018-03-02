02.03.2018 09:58

Юные авиаторы Харькова приблизились к финалу престижного конкурса

1 марта состоялся третий отборочный этап масштабного проекта «Авиатор 2018.



Пресс-служба Фонда

Этот конкурс проводит Фонд Бориса Колесникова. Благотворители реализуют образовательный конкурс с целью поддержать талантливую молодежь Украины, дать ей шанс получить бесценный опыт от лучших отечественных и зарубежных специалистов авиационной отрасли и применить его в Украине.

Тысяча студентов технических специальностей из 23 вузов страны, в том числе из Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «ХАИ» и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», в третьем туре демонстрировала знания теории и истории авиации – фундаментальных для каждого специалиста этой сферы.



Как отметил Президент Фонда Борис Колесников, путь конкурсантов к финалу «Авиатора 2018» был сложным, но его преодолели самые старательные. Хорошая подготовка студентов высококлассными преподавателями, полученный ими багаж знаний, стремление к развитию в профессии сделали конкурс Фонда интеллектуальным состязанием для молодежи номер один в Украине. Борис Колесников уверен: «Авиатор» объединил всю творческую, целеустремленную и креативную молодежь страны, задал курс на воспитание нового поколения грамотных специалистов. «История и теория авиации – самый интересный этап нашего конкурса. История независимой Украины неразрывно связана с историей авиации и мировыми процессами, происходящими в этой отрасли. Не сомневаюсь, что конкурсанты проявят все свои знания, чтобы попасть в финал, ведь на кону – поездка в Лондон и посещение лучшего в мире авиационного форума Фарнборо», – подчеркнул Борис Колесников.





Позади у конкурсантов – тестирование по точным наукам и английскому языку, а впереди – финал и защита собственного проекта перед экспертным жюри «Авиатора 2018» под руководством авиаконструктора Дмитрия Кивы. И если первые три тура сами конкурсанты и организаторы конкурса считают проверкой базовых знаний, полученных в вузах, то на последнем этапе соревнования необходимо продемонстрировать свое субъективное видение будущего авиационной отрасли, презентовать уникальный стартап или разработку, удивить судей оригинальностью идеи, неординарным подходом к работе.



В апреле среди 200 финалистов организаторы конкурса выберут сотню победителей «Авиатора 2018». Они в июле посетят международный авиасалон Фарнборо в Великобритании, первыми увидят новинки и достижения мировой авиации и космонавтики, посетят стенды ведущих игроков рынка, пройдут интересные мастер-классы.





Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова поводит всеукраинский проект «Авиатор» седьмой раз. За годы его существования в нем приняли участие более 12 тысяч студентов со всей Украины. Около 500 из них становились победителями конкурса и отправлялись на ведущие профильные авиационные выставки в Европу.



Организация проводит аналогичные конкурсы для студентов железнодорожных, пищевых, аграрных, архитектурных и морских вузов Украины. На сайте Фонда до 26 марта проходит регистрация в проекте «Железнодорожник 2018» для учащихся транспортных вузов с поездкой победителей на ведущий форум транспортной техники и систем в Германию.