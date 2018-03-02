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02.03.2018  12:09   

В Украине запустили бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ВНО

В Украине запустили бесплатные онлайн курсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию знаний.


http://portugalresident.com/
Ученики старших классов, из всех регионов страны, в том числе из зоны АТО и самых отдаденных поселков, смогут самостоятельно готовиться к экзаменам, пользуясь онлайн-платформой «BeSmart».
 
На портале есть 14 курсов по таким предметам, как украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, физика, химия, география и биология. Эти курсы размещены в удобном формате использования и, конечно, зайти и воспользоваться ими можно в любой момент с телефона, планшета или компьютера. 
 
Каждый курс, отмечается на сайте министерства образования, состоит из учебных модулей, разработанных в соответствии с программой ВНО, и насчитывают более чем 2000 видеоуроков, и больше 20 000 тестов. Авторами составления этих тестов выступили ведущие учителя школ и преподаватели вузов, а также эксперты ВНО.
 
Тэги:  зно, подготовка, курсы
 
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