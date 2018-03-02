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02.03.2018  12:45   

Предпринимателей Харьковщины приглашают на бесплатный семинар для экспортеров

Семинар-практикум «Trade Helpdesk - ваш справочник по правилам и процедурам импорта, вопросам налогообложения на рынке ЕС» пройдет 6 апреля в рамках образовательного проекта «Азбука экспортера - 2018».


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Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
 
К участию в мероприятии приглашаются представители деловых кругов региона, физических лиц-предпринимателей, которые рассматривают возможности активного присутствия на внешних рынках сбыта.
 
Руководители предприятий малого и среднего бизнеса региона, менеджеры отделов сбыта, субъекты предпринимательской деятельности - физические лица-предприниматели Харьковщины узнают о существующих электронных ресурсах, способствующих выходу товаров на рынки стран ЕС, ознакомятся с основными правилами и процедурами импорта в ЕС, получат информацию о требованиях к качеству продукции, маркировке, определенных законодательством Сообщества.
 
Спикеры мероприятия: Дехтярь Надежда Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры туризма Харьковского национального экономического университета имени С. Кузнеца, Серпухов Максим Юрьевич, руководитель научно-практического проекта по разработке инструментов активизации экспортной деятельности, к.э.н., доцент кафедры международной экономики и менеджмента внешнеэкономической деятельности ХНЭУ им. С. Кузнеца.
 
Семинар пройдет на базе Харьковского национального экономического университета им. С.Кузнеца (просп. Науки, 9а, главный корпус, лаборатория № 3 Учетного центра, 1 этаж).
 
Начало - в 16:00.
 
Для участия в бесплатном семинаре-практикуме необходимо заполнить регистрационную форму. Количество мест ограничено организаторами.
 
Справка. Проект «Азбука экспортера» реализуется по инициативе Департамента по повышению конкурентоспособности региона ХОГА с целью повышения уровня осведомленности субъектов хозяйствования относительно существующих возможностей и процедур выхода продукции на внешние рынки сбыта. В рамках проекта в течение 2017 года проведено 7 семинаров, начат выпуск дайджеста «Выставочно-ярмарочные мероприятия», подготовлены 34 аналитические справки по экспорту товаров Харьковской области в страны ТОП-20, которые определены экспортной стратегией Украины как приоритетные, собрана подборка «Библиотека экспортера».
 
В течение января-февраля 2018 года реализованы следующие мероприятия:
- анкетирование потенциальных участников проекта;
- презентован проект во время круглого стола «Молодежные проекты для евроинтеграции Украины», который проходил в Харьковском национальном экономическом университете в рамках визита Посла ЕС в Украине господина Хьюга Мингарелли;
- проведен семинар-практикум «Европейская сеть предприятий (EEN) - инструмент развития экспортной деятельности предприятий»;
- размещена информация о «Платформе эффективного регулирования (PRO)», содержащей пошаговые инструкции для представителей МСБ с целью получения разрешительных документов, необходимых для открытия собственного дела.
 
Среди партнеров проекта «Азбука экспортера - 2018»: Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области, Главное управление статистики в Харьковской области, Харьковская торгово-промышленная палата, Национальный научный центр «Институт метрологии», Харьковское управление Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы, Харьковская таможня Государственной фискальной службы Украины, Государственное предприятие «Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  семинар, предприниматель, харьков
 
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