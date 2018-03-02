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02.03.2018  14:02   

Из-за нехватки газа приостановят занятия в школах и вузах Украины

Учебным заведениям рекомендуют «устроить каникулы» до 6 марта.


// Комсомольская правда

В Украине в результате нехватки газа, вызванной действиями российской компании «Газпром», приостановят работу учебных заведений. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Насалика, в результате нехватки газа в стране введен национальный план действий.

«Сегодня утром в 10:00 я провел селектор со всеми ОГА. На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме. План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут – это даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов кубов газа в сутки. Чтобы ввести это решение, министерство обратилось в Европейский секретариат и проинформировало, что в течение 5 дней, а именно на такой срок введен национальный план действий, мы будем использовать мазут», – заявил Насалик.

Он также отметил, что кризисный штаб рекомендовал остановить обучение в школах, детских садах и вузах до 6 марта включительно. Кроме того, штаб призвал объекты производства пересмотреть план действий в целях экономии газовых ресурсов.

Напомним, ранее сообщалось, что дисбаланс газа в Украине из-за «Газпрома» достигает 20 млн куб. м в сутки. Российская компания снизила давление газа в трубопроводах, чем усложнила транзит в страны Европейского союза.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  газ, каникулы
 
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