02.03.2018 14:02

Из-за нехватки газа приостановят занятия в школах и вузах Украины

Учебным заведениям рекомендуют «устроить каникулы» до 6 марта.



// Комсомольская правда

В Украине в результате нехватки газа, вызванной действиями российской компании «Газпром», приостановят работу учебных заведений. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.



По словам Насалика, в результате нехватки газа в стране введен национальный план действий.



«Сегодня утром в 10:00 я провел селектор со всеми ОГА. На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме. План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут – это даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов кубов газа в сутки. Чтобы ввести это решение, министерство обратилось в Европейский секретариат и проинформировало, что в течение 5 дней, а именно на такой срок введен национальный план действий, мы будем использовать мазут», – заявил Насалик.



Он также отметил, что кризисный штаб рекомендовал остановить обучение в школах, детских садах и вузах до 6 марта включительно. Кроме того, штаб призвал объекты производства пересмотреть план действий в целях экономии газовых ресурсов.



Напомним, ранее сообщалось, что дисбаланс газа в Украине из-за «Газпрома» достигает 20 млн куб. м в сутки. Российская компания снизила давление газа в трубопроводах, чем усложнила транзит в страны Европейского союза.