Школы, ПТУ и вузы Харькова закрывают до 12 марта

02.03.2018 14:47

Причина – введение Национального плана действий для экономии энергоресурсов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Во всех образовательных учреждениях (школы, колледжи, ПТУ и так далее) с завтрашнего дня каникулы. До 7-го марта включительно. Потом праздники. То есть в школу детки идут аж 12-го марта», – говорится в сообщении.

По словам Сидоренко, образовательный процесс будет продолжаться дистанционно.

Напомним, работа учебных заведений Украины будет приостановлена в результате нехватки газа, вызванной действиями российской компании «Газпром».