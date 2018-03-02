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02.03.2018  14:47   

Школы, ПТУ и вузы Харькова закрывают до 12 марта

Причина – введение Национального плана действий для экономии энергоресурсов.


// Корреспондент.net

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Во всех образовательных учреждениях (школы, колледжи, ПТУ и так далее) с завтрашнего дня каникулы. До 7-го марта включительно. Потом праздники. То есть в школу детки идут аж 12-го марта», – говорится в сообщении.

По словам Сидоренко, образовательный процесс будет продолжаться дистанционно.

Напомним, работа учебных заведений Украины будет приостановлена в результате нехватки газа, вызванной действиями российской компании «Газпром».

 

Тэги:  школа, каникулы, харьков
 
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