Школы, ПТУ и вузы Харькова закрывают до 12 марта

Причина – введение Национального плана действий для экономии энергоресурсов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.«Во всех образовательных учреждениях (школы, колледжи, ПТУ и так далее) с завтрашнего дня каникулы. До 7-го марта включительно. Потом праздники. То есть в школу детки идут аж 12-го марта», – говорится в сообщении.
По словам Сидоренко, образовательный процесс будет продолжаться дистанционно.
Напомним, работа учебных заведений Украины будет приостановлена в результате нехватки газа, вызванной действиями российской компании «Газпром».
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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