03.03.2018 21:08

В Украине отменили внеплановые каникулы

В Украине удалось решить проблему с газоснабжением, поэтому в понедельник, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы и вузы – будут работать в обычном режиме.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Также на сайте Мнистерства образования и науки обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напомним, 2 марта Минэнерго ввели режим экономии газа, поэтому временно отменили занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях.