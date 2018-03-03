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03.03.2018  21:08   

В Украине отменили внеплановые каникулы

В Украине удалось решить проблему с газоснабжением, поэтому в понедельник, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы и вузы – будут работать в обычном режиме.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
 
Также на сайте Мнистерства образования и науки обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.
 
Напомним, 2 марта Минэнерго ввели режим экономии газа, поэтому временно отменили занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях.
Источник:   Министерство образования и науки
 Тэги:  каникулы, газ, харьков
 
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