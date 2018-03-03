03.03.2018 21:14

Харьковские школы и ПТУ начнут работать с 12 марта

Занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных учреждениях города Харькова 5 марта возобновлены не будут.



city.kharkov.ua

Об этом 3 марта сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, соответствующее решение принял Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Узнав о небольших вынужденных каникулах, родители уже отвезли многих детей к бабушкам или обеспечили им организованный досуг за городом. Ученики ПТУ также разъехались по домам. Поэтому занятия в школах и профтехучилищах возобновятся, как и было решено вчера, 12 марта. В обычном режиме работают только детские сады», - отметила Ольга Деменко.