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03.03.2018  21:14   

Харьковские школы и ПТУ начнут работать с 12 марта

Занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных учреждениях города Харькова 5 марта возобновлены не будут.


city.kharkov.ua
Об этом 3 марта сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
По ее словам, соответствующее решение принял Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
 
«Узнав о небольших вынужденных каникулах, родители уже отвезли многих детей к бабушкам или обеспечили им организованный досуг за городом. Ученики ПТУ также разъехались по домам. Поэтому занятия в школах и профтехучилищах возобновятся, как и было решено вчера, 12 марта. В обычном режиме работают только детские сады», - отметила Ольга Деменко.
 
Напомним, в связи с введением в Украине Национального плана действий для экономии энергоресурсов из-за нехватки газа, в учреждениях образования был приостановлен  учебный процесс с 3 по 7 марта. Но поскольку проблема была оперативно решена, Министерство образования и науки направило в регионы письмо с разъяснениями, что учебные заведения Украины, временно прекратившие образовательный процесс из-за экономии газа, могут возобновить работу с 5 марта. Но при этом окончательное решение о возобновлении работы должны принять местные органы власти, к сфере управления которых относятся детсады, школы и профтехучилища.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  каникулы, харьков
 
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