14.03.2018 17:14

Харьковских студентов ждут на стажировку в странах международного Черноморского клуба

Дипломаты прибыли в Харьков, чтобы встретиться с представителями харьковских вузов, где готовят специалистов туристической сферы.



Фото: Городской Дозор

Представители Международного Черноморского клуба приехали, чтобы представить проект - Стажировка харьковских студентов на их туристических объектах. А именно в Болгарии, Греции, Румынии, Молдове. Большие перспективы для плодотворного сотрудничества в черноморском клубе видят с городом-побратимом Харькова, болгарской Варной.

Михаил Куликов генеральный секретарь Международного Черноморского клуба

В Болгарии в городе Варна очень хорошо развит туризм. У нас хорошие курорты, есть Золотые пески, солнечный берег. Поэтому, я думаю, что мы можем работать вместе с Харьковом. А сейчас мы приехали договориться, чтоб студенты проходили стажировку в городе Варна в области туризма.

Идею стажировки харьковских студентов, будущих специалистов по туризму, ВУЗы одобряют. Более того, в таком формате с потенциальными туристическими странами, говорят, работают не первый год.

Анатолий Парфиненко заведующий кафедрой туристического бизнеса и страноведения ХНУ им. Каразина

Для студентов опыт работы в данной сфере в одной из ведущих стран и в одном из городов побратимов города Харькова - в городе Варне - это будет очень положительный опыт, который повлияет как на конкурентоспособность наших специалистов, которые привезут этот опыт и я уверен в том, что этот опыт будет внедрен именно в нашей стране и в городе Харькове, в частности.

Несмотря на сложные времена, и небольшой спад туристического потока, рассказывают в профильном департаменте мэрии, Харьков и в 2018 году держать курс на развитие туризма. Сейчас же Харьков входит в ТОП-5 городов Украины, которые предпочитает иностранный турист.

Юлия Згурская заместитель директора Департамента международного сотрудничества

Конечно же, наша задача - это продвижение и брендинг города. Потому что о Харькове, как о туристической дестинации, все еще мало известно. И наша задача развитие внутреннего туризма, привлечение туристов из Украины в первую очередь. Для этого мы и проводим семинары, обмены туристическими группами. Мы участвуем в различных мероприятиях, как в Украине, так и за границей. Промоция Харькова как туристического, как имиджевого города.

Гости из Болгарии, которые за Харьковом наблюдают не первый год, подчеркивают, заметный результат города, как туристически привлекательного. И не главную роль в этом вопросе играет инфраструктура.

Михаил Куликов генеральный секретарь Международного Черноморского клуба

Первое - это аэропорт, который поменялся. А для туристов это самое главное. Я помню старый - маленький, сейчас туристический. Сделали хорошие аттракции. Такой парк у вас прекрасный, стадион сделали хороший. Я думаю, что для 15-ти лет Харьков очень высоко стал, как для развития своего.