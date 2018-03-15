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15.03.2018  13:59   

Харьковский студент из Каразина победил на французском конкурсе проектов

Студент из ХНУ им. Каразина представил доклад по ядерной физике.


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О победе харьковчанина на конкурсе по теме «Физика» сообщили в Министерстве образования и науки.

"Студент физико-технического факультета Харьковского национального университета Александр Бурлаенко  победил в конкурсе, что проходил во Франции, представив доклад по ядерной физике. Благодаря этому,  летом, вместе с двумя другими победителями он посетит Linear Accelerator Laboratory (Лаборатория линейных ускорителей, Франция) и CERN - ведущие организации в сфере ядерных исследований и энергетики ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс проходил в два этапа, где первый предусматривал отбор проектов по описанию. Второй проходил на базе Французского института (г. Киев) в формате конференции с участниками.

Приоритетными направлениями конкурсных работ были ядерная физика, ускоряющие технологии, экспериментальные платформы, физика высоких энергий и тому подобное. Всего в финальных соревнованиях выступили 12 исследователей (аспирантов, бакалавры и магистры).

Источник:   Укринформ
 Тэги:  студент, физика, харьков, каразина
 
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