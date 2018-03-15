Харьковский студент из Каразина победил на французском конкурсе проектов

Студент из ХНУ им. Каразина представил доклад по ядерной физике.
О победе харьковчанина на конкурсе по теме «Физика» сообщили в Министерстве образования и науки.
"Студент физико-технического факультета Харьковского национального университета Александр Бурлаенко победил в конкурсе, что проходил во Франции, представив доклад по ядерной физике. Благодаря этому, летом, вместе с двумя другими победителями он посетит Linear Accelerator Laboratory (Лаборатория линейных ускорителей, Франция) и CERN - ведущие организации в сфере ядерных исследований и энергетики ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс проходил в два этапа, где первый предусматривал отбор проектов по описанию. Второй проходил на базе Французского института (г. Киев) в формате конференции с участниками.
Приоритетными направлениями конкурсных работ были ядерная физика, ускоряющие технологии, экспериментальные платформы, физика высоких энергий и тому подобное. Всего в финальных соревнованиях выступили 12 исследователей (аспирантов, бакалавры и магистры).
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
влажн.:
давл.:
ветер: