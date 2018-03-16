16.03.2018 14:00

Школьникам и студентам Харькова предложат нестандартное тестирование

14 учебных заведений Харькова и области – школы, техникумы и вузы – примут участие в международном проекте PISA.



// city.kharkov.ua

Всего в тестировании примут участие 399 школьников и студентов в возрасте 15 лет.

Эксклюзивным партнером в проведении национального исследования по программе PISA выступает Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Между вузом и Харьковским региональным центром оценивания качества образования 15 марта подписано Соглашение о партнерстве в проведении международного мониторингового исследования качества образования PISA-2018.



Участники исследования будут сдавать письменный тест по аналогии с внешним независимым тестированием, однако вопросы будут нестандартными и иметь более социальный характер, сообщил директор Регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко. По итогам тестирования оценки ставиться не будут.



«Важно увидеть тенденцию – насколько абитуриент умеет применить в жизни, в своих личных интересах полученные в школе знания и реализовать себя как личность. Кроме того, это исследование покажет, насколько вообще система образования в Украине этому способствует, не тормозит ли она этот процесс и в правильном ли направлении работает», – подчеркнул Александр Сидоренко.



Участие в подобном проекте – это новый и интересный опыт для вуза, отметил ректор ХНУГХ им. Бекетова Владимир Бабаев.



«Мы хотим, чтобы преподаватели университета знали, какой уровень подготовки имеют выпускники средней школы, которые готовятся к поступлению в вузы. Это очень важно, потому что работа со студентами – это не только подача теоретического материала и практическое обучение, но и общение, личная ответственность за профессионально подготовленного студента», – сказал Владимир Бабаев.



По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, харьковские педагоги уже ознакомлены с процедурой исследования PISA.



«Мы абсолютно готовы к этому тестированию, и поскольку Украина имеет высокий уровень общего среднего образования, а Харьков является флагманом образования в стране, я не сомневаюсь, что это исследование пройдет успешно. Тестирование проверяет не уровень и глубину знаний, а именно уровень компетентности, каким образом ребенок может адаптировать полученные знания к жизни. Это очень своевременно и очень необходимо, потому что мы сейчас начинаем формировать новую украинскую школу, а главными ее принципами являются именно формирование ученических компетентностей», – отметила Ольга Деменко.



По ее словам, пока неизвестно, какие именно учебные заведения примут участие в тестировании, их будут определять представители PISA. Исследование будет проводиться в течении трех дней – 16, 17 и 18 апреля. Сдавать тесты учащиеся будут на базе своих учебных заведений.



Справка. Программа международного оценивания учащихся (PISA) имеет целью сравнить образовательные системы различных стран мира путем измерения компетенций учащихся по чтению, математике и естественным дисциплинам, прямо не связанных с овладением школьными программами. Большое внимание в исследовании уделяется изучению факторов, влияющих на успешное обучение учащихся. Исследование PISA проводится каждые три года, начиная с 2000 года, путем тестирования навыков и знаний 15-летних учеников. В 2018 году Украина присоединяется к более чем 80 странам, принимающим участие в исследовании PISA.