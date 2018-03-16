Харьковские студенты могут выиграть поездку в Японию

Стартовал проект для студентов «Программист», где главный приз - поездка в столицу Японии.
Благотворительный Фонд Бориса Колесникова дал старт масштабному студенческому конкурсу «Программист 2018». Организаторы ожидают получить заявки на участие от студентов IT-специальностей со всей страны.
Организаторы ожидают получить заявки на участие от студентов IT-специальностей со всей страны.
Во время торжественного открытия проекта в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Президент благотворительного Фонда Борис Колесников подчеркнул, что за последние несколько лет из Украины уехали многие профессионалы IT-сферы. Поэтому конкурс «Программист» призван поддержать студентов-айтишников, дать им возможность продемонстрировать свой талант специалистам отрасли, открыть для них лучшие профильные выставки мира, простимулировать работать и развиваться в своей стране. Тридцать победителей проекта отправятся на ведущий форум электроники и информационных технологий Сeatec Japan 2018 в Японию.
«Задача Фонда – показать студентам мир, Японию, ее достижения в электронной промышленности и информационных технологиях, начиная с 1950-1960-х годов прошлого века, когда благодаря высоким технологиям экономика Японии показала рекордные темпы роста. На сегодня это одна из самых мощных стран в мире, которая работает над стратегией «Общество 5.0», пока мы, условно говоря, обсуждаем «Общество 2.2». Украинских студентов ждет встреча со страной, где будущее уже наступило», – рассказал Борис Колесников.
Студенты IT-специальностей дневной формы обучения, которые хотят принимать участие в «Программисте 2018», до 1 мая должны зарегистрироваться на сайте благотворительного Фонда.
Затем им необходимо создать команду единомышленников из пяти человек, записать видеовизитку, а в июне на хакатоне представить членам жюри программные продукты, мобильные приложения, стратегии для решения поставленных перед ними задач. Победителями «Программиста 2018» станут шесть команд, которые в октябре отправятся в Токио.
«Это отличная возможность заявить о себе студенту-айтишнику. Идея с видеопрезентацией команды, а также сотрудничество студентов из разных городов и вузов – это очень необычно. Традиционно конкурсы для программистов ограничиваются регистрацией и разработкой, в случае с проектом Фонда Бориса Колесникова все намного интересней и престижней», – рассказал студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Сокотун.
Во время поездки в Токио украинские студенты ознакомятся с новинками и инновациями отрасли на Сeatec Japan 2018, прослушают лекции лучших специалистов мировой IT-области, а полученный опыт применят в Украине.
Благотворительный Фонд Бориса Колесникова десять лет проводит образовательные проекты для студентов технических специальностей, в частности, авиационных, морских, архитектурных, аграрных, пищевых и транспортных учебных заведений. Победители конкурсов посещают лучшие отраслевые выставки по всему миру.
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