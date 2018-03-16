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16.03.2018  17:12   

В Харькове прошел конкурс на лучшего ученика года

16 марта, в Харьковской школе №151 проходит финал городского конкурса «Ученик года - 2018»


Городской Дозор

В этом году участниками районного тура конкурса стали 249 старшеклассников, в городской этап вышли 38 учеников, а в финал - 29 школьников. 

«Сегодня мы из 29 конкурсантов выберем самых лучших в 4 номинациях. 20 победителей будут приглашены на прием к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу, где им вручат Благодарности мэра и сертификаты, которые дают право на получение премии «Одаренность», - сообщила Татьяна Демкович.

В числе сегодняшних финалистов - стипендиаты Президента Украины, победители международных и всеукраинских турниров, финальных этапов интернет-олимпиад, художники-иллюстраторы книг украинских писателей, члены национальных сборных Украины, а также мастера спорта международного класса и председатели районных и школьных детско-юношеских общественных организаций. 

Участники соревнуются в четырех номинациях: «Интеллектуал», «Лидер», «Творческая личность», «Спортсмен». Каждого из них ждут три испытания: отгадать пять выдающихся личностей в конкурсе «Личность», продемонстрировать ораторские способности в конкурсе «Тема», презентовать собственные достижения, раскрыв темы «Формула успеха», «Траектория успеха», «Шаг к звездам» и «Фактор успеха». 

Оценивает работы конкурсантов на всех этапах жюри, в состав которого входят преподаватели Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, представители Молодежного совета при Харьковском городском голове, судьи спортивных соревнований и фестивалей искусств.

Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  ученик года, харьков, приз, школа
 
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