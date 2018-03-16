В Харькове прошел конкурс на лучшего ученика года

16 марта, в Харьковской школе №151 проходит финал городского конкурса «Ученик года - 2018»
В этом году участниками районного тура конкурса стали 249 старшеклассников, в городской этап вышли 38 учеников, а в финал - 29 школьников.
«Сегодня мы из 29 конкурсантов выберем самых лучших в 4 номинациях. 20 победителей будут приглашены на прием к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу, где им вручат Благодарности мэра и сертификаты, которые дают право на получение премии «Одаренность», - сообщила Татьяна Демкович.
В числе сегодняшних финалистов - стипендиаты Президента Украины, победители международных и всеукраинских турниров, финальных этапов интернет-олимпиад, художники-иллюстраторы книг украинских писателей, члены национальных сборных Украины, а также мастера спорта международного класса и председатели районных и школьных детско-юношеских общественных организаций.
Участники соревнуются в четырех номинациях: «Интеллектуал», «Лидер», «Творческая личность», «Спортсмен». Каждого из них ждут три испытания: отгадать пять выдающихся личностей в конкурсе «Личность», продемонстрировать ораторские способности в конкурсе «Тема», презентовать собственные достижения, раскрыв темы «Формула успеха», «Траектория успеха», «Шаг к звездам» и «Фактор успеха».
Оценивает работы конкурсантов на всех этапах жюри, в состав которого входят преподаватели Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, представители Молодежного совета при Харьковском городском голове, судьи спортивных соревнований и фестивалей искусств.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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