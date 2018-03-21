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21.03.2018  14:29   

Университет Каразина откроется для будущих абитуриентов

25 марта в Харьковском национальном университете имени Каразина пройдет День открытых дверей.


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В рамках мероприятия запланирована встреча руководства университета, деканов и представителей приемной комиссии с поступающими и их родителями, сообщили в вузе.

Абитуриенты получат всю необходимую информацию о программах подготовки, деятельности факультетов, особенностях вступительной кампании 2018 года.

Начало мероприятия в 8:30. Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, Актовый зал.

Программа Дня открытых дверей университета

Тэги:  день открытых дверей, хну, харьков
 
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