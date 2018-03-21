Университет Каразина откроется для будущих абитуриентов

25 марта в Харьковском национальном университете имени Каразина пройдет День открытых дверей.
В рамках мероприятия запланирована встреча руководства университета, деканов и представителей приемной комиссии с поступающими и их родителями, сообщили в вузе.
Абитуриенты получат всю необходимую информацию о программах подготовки, деятельности факультетов, особенностях вступительной кампании 2018 года.
Начало мероприятия в 8:30. Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, Актовый зал.
Программа Дня открытых дверей университета
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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