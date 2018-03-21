21.03.2018 14:29

Университет Каразина откроется для будущих абитуриентов

25 марта в Харьковском национальном университете имени Каразина пройдет День открытых дверей.



// Facebook

В рамках мероприятия запланирована встреча руководства университета, деканов и представителей приемной комиссии с поступающими и их родителями, сообщили в вузе.



Абитуриенты получат всю необходимую информацию о программах подготовки, деятельности факультетов, особенностях вступительной кампании 2018 года.



Начало мероприятия в 8:30. Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, Актовый зал.



Программа Дня открытых дверей университета