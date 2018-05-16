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16.05.2018  13:16   

В Киевском районе прошел конкурс, посвященный Году немецкого языка в Украине

Награждение победителей конкурса «Киевский район глазами юных» прошло 15 мая в Харьковской школе №158.


// Харьковский горсовет

В этом году конкурс посвятили Году немецкого языка в Украине. В нем приняли участие более ста воспитанников детских садов и школьников. Дети подали свои работы в таких номинациях: «Иллюстрации к немецким сказкам» (для дошкольников); «Национальная одежда жителей земель Германии» (для учащихся 1-4-х классов); «Рекламный проспект «Путешествуем по Германии» (для учащихся 5-7-х классов); «Вклад немецких деятелей науки и культуры в историю Харькова» (для учащихся 8-9-х классов); «Компьютерная анимация с героями немецких сказок» (для учащихся 9-11-х классов). 

По итогам конкурса, победу одержали 12 воспитанников детсадов и 41 школьник. Им вручили грамоты районного управления образования и подарки. Заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев поздравил конкурсантов и пожелал им внести весомый вклад в развитие города Харькова и в укрепление международных отношений Украины с другими странами.

После церемонии награждения состоялся концерт с участием творческих коллективов.  

Отметим, что 2017-2018 учебный год объявлен Годом немецкого языка в Украине. В свою очередь, аналогичный период в Германии стал Годом украинского языка.  

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, немецкий, язык, конкурс
 
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