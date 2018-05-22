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22.05.2018  12:42   

В Немышлянском районе наградили лучших учеников и педагогов

Чествование победителей всеукраинских ученических олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, а также их педагогов и родителей состоялось 21 мая в Администрации Немышлянского района.


// Харьковский горсовет

Среди победителей - более 30 школьников, каждому из которых вручили грамоту и подарок. 

Лучших учеников поздравила председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. «Желаю вам не терять высоты, ставить перед собой новые цели и обязательно их достигать», - сказала Татьяна Топчий.

Также Почетными грамотами Администрации района и подарками Татьяна Топчий наградила 11 педагогов, подготовивших победителей интеллектуальных соревнований, и 8 директоров школ. А родители лучших учеников были отмечены Благодарностями Администрации района.

Завершилось мероприятие концертом, который подготовили творческие коллективы района.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, нашрада, ученик, педагог
 
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