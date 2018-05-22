22.05.2018 12:42

В Немышлянском районе наградили лучших учеников и педагогов

Чествование победителей всеукраинских ученических олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, а также их педагогов и родителей состоялось 21 мая в Администрации Немышлянского района.



// Харьковский горсовет

Среди победителей - более 30 школьников, каждому из которых вручили грамоту и подарок.



Лучших учеников поздравила председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. «Желаю вам не терять высоты, ставить перед собой новые цели и обязательно их достигать», - сказала Татьяна Топчий.



Также Почетными грамотами Администрации района и подарками Татьяна Топчий наградила 11 педагогов, подготовивших победителей интеллектуальных соревнований, и 8 директоров школ. А родители лучших учеников были отмечены Благодарностями Администрации района.



Завершилось мероприятие концертом, который подготовили творческие коллективы района.