В Немышлянском районе наградили лучших учеников и педагогов

Чествование победителей всеукраинских ученических олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, а также их педагогов и родителей состоялось 21 мая в Администрации Немышлянского района.
Среди победителей - более 30 школьников, каждому из которых вручили грамоту и подарок.
Лучших учеников поздравила председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. «Желаю вам не терять высоты, ставить перед собой новые цели и обязательно их достигать», - сказала Татьяна Топчий.
Также Почетными грамотами Администрации района и подарками Татьяна Топчий наградила 11 педагогов, подготовивших победителей интеллектуальных соревнований, и 8 директоров школ. А родители лучших учеников были отмечены Благодарностями Администрации района.
Завершилось мероприятие концертом, который подготовили творческие коллективы района.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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