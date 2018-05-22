22.05.2018 19:58

В Харькове определили лучших школьников в военно-спортивной подготовке

Финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот» прошли 19-20 мая в Харькове.



// city.kharkov.ua

В них приняли участие девять сборных команд старшеклассников, которые победили в районном этапе соревнований - всего 99 человек. В ходе игры школьники продемонстрировали, насколько они готовы к службе в Вооруженных Силах Украины в максимально приближенных к реальным условиях.



19 мая на полевой площадке микрорайона Залютино старшеклассники выполнили нормативы по тактической подготовке и показали навыки преодоления препятствий. 20 мая на стадионе Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба прошли соревнования по стрельбе, строевой и теоретической подготовке, а также состоялись показательные выступления.



По итогам, лучшими в тактико-специальной подготовке стала сборная команда Шевченковского района, второе место заняли школьники Киевского района, а третье - Слободского района.



Первое место в разделе «Специальная подготовка» заняла сборная команда Киевского района, второе место - сборная команда Шевченковского района, а третье - Московского района.



В общекомандном зачете выиграла команда Шевченковского района, немного ей уступила по очкам команда Киевского района, а третье место заняла сборная Московского района.



Победителям и призерам игры «Патриот» вручили кубки, медали, дипломы и грамоты Департамента образования, а также футбольные мячи.



Справка. Военно-спортивная игра «Патриот» проводится в Харькове уже в 16-й раз. Цель соревнований - проверка теоретической, практической, физической и психологической подготовки молодежи к военной службе в ВСУ или других военных формированиях Украины, а также совершенствование жизненно необходимых знаний, умений и навыков, высокого патриотического сознания допризывной молодежи.