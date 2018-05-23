В детсаду на Северной Салтовке открыли бассейн (ФОТО)

Бассейн после капитального ремонта открыли 22 мая в детском саду №108.
Теперь воспитанники детского сада смогут регулярно заниматься плаванием, отметила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, поздравив детей и родителей с открытием бассейна.
Детское учреждение было закрыто в 1997 году в связи со спадом рождаемости и возобновило работу в сентябре 2016 года.
В дошкольном учреждении были полностью восстановлены пищеблок, медпункт, отремонтированы группы, спальни, учебные и технические помещения. На территории установили игровой комплекс.
Ежегодно в детском саду возобновляют работу новые группы.
Во время открытия детсада Харьковский городской голова Геннадий Кернес пообещал, что будет восстановлен бассейн.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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