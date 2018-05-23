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23.05.2018  16:30   

В детсаду на Северной Салтовке открыли бассейн (ФОТО)

Бассейн после капитального ремонта открыли 22 мая в детском саду №108.


// city.kharkov.ua

Теперь воспитанники детского сада смогут регулярно заниматься плаванием, отметила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, поздравив детей и родителей с открытием бассейна.

Детское учреждение было закрыто в 1997 году в связи со спадом рождаемости и возобновило работу в сентябре 2016 года.

В дошкольном учреждении были полностью восстановлены пищеблок, медпункт, отремонтированы группы, спальни, учебные и технические помещения. На территории установили игровой комплекс.

Ежегодно в детском саду возобновляют работу новые группы.

Во время открытия детсада Харьковский городской голова Геннадий Кернес пообещал, что будет восстановлен бассейн.


 

 

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  детсад, бассейн, харьков, салтовка
 
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