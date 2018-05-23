23.05.2018 16:30

В детсаду на Северной Салтовке открыли бассейн (ФОТО)

Бассейн после капитального ремонта открыли 22 мая в детском саду №108.



// city.kharkov.ua

Теперь воспитанники детского сада смогут регулярно заниматься плаванием, отметила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, поздравив детей и родителей с открытием бассейна.



Детское учреждение было закрыто в 1997 году в связи со спадом рождаемости и возобновило работу в сентябре 2016 года.

В дошкольном учреждении были полностью восстановлены пищеблок, медпункт, отремонтированы группы, спальни, учебные и технические помещения. На территории установили игровой комплекс.

Ежегодно в детском саду возобновляют работу новые группы.

Во время открытия детсада Харьковский городской голова Геннадий Кернес пообещал, что будет восстановлен бассейн.



