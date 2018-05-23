23.05.2018 17:29

Более 15 тысяч человек завтра будут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе пройдет в четверг, 24 мая, в Харькове.



// city.kharkov.ua

Тестирование будут проходить 15 148 человек, из них 6086 - выпускники харьковских школ, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Всего для сдачи ВНО в городе подготовлено 64 пункта, из них 26 созданы на базе общеобразовательных учреждений Харькова. Во время проведения тестирования на пунктах ВНО будут работать 1840 педагогов, прошедших подготовку и сертификацию.



Отметим, на написание тестов отведено 180 минут, в работе - 58 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, - 104. Результат тестирования будет засчитан как Государственная итоговая аттестация, если участник ВНО правильно выполнит 33 задания и напишет сочинение. Общий балл тестирования будет использоваться во время приема в высшие учебные заведения.



Напомним, внешнее независимое оценивание стартовало 22 мая. Первым участники ВНО писали тестирование по математике. Как сообщили в Харьковском региональном центре оценивания качества образования, явка на него составила около 95%.



Всего для проведения ВНО-2018 в Харьковской области создано 7 округов, в том числе единый округ «город Харьков», за которым закреплены жители Харькова, Люботина и 7 районов области: Харьковского, Богодуховского, Валковского, Дергачевского, Золочевского, Коломакского и Краснокутского. Пункты проведения ВНО по иностранным языкам, биологии, географии, физике, химии Харьковской области будут расположены в округе «город Харьков».



Справка. По информации Украинского центра оценивания качества образования, в Украине для участия в ВНО-2018 зарегистрировано более 335 тыс. человек, среди них более 185 тыс. - выпускники общеобразовательных школ. Наибольшее количество участников ВНО зарегистрировалось для прохождения тестов по украинскому языку и литературе - более 333 тыс. человек, по истории Украины - около 169 тыс. человек, по математике - 112 тыс. человек и по английскому языку – около 90 тыс. человек. В этом году абитуриентам предстоит пройти тестирование по 11 предметам: математика, украинский язык и литература, испанский, немецкий, французский и английский языки, биология, история Украины, география, физика и химия.