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23.05.2018  19:50   

Родители будущих первоклашек должны подать заявления в школы до 31 мая

Заявления на зачисление своих детей в выбранные школы родители будущих первоклассников должны подать до конца мая. При этом никаких испытаний или конкурсов детям проходить не нужно.


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Что касается обязательной привязки к месту жительства, то согласно приказу Минобразования, вступившему в силу в мае, родители и дети могут рассчитывать и на места в других учреждениях.

«И гимназии, и лицеи, и СОШ привязаны к микрорайону. И каждый ребенок может пойти учиться по своему микрорайону, но это не значит, что ребенок может учиться только там. Если у родителей есть желание отдать ребенка в другую школу, то они могут написать туда заявление», – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.

Главное, по словам Деменко, написать заявление в школу по месту прописки до 31 мая для того, что если в выбранной другой школе не будет мест, у ребенка было гарантированное зачисление.

«Зачисление в школу будет осуществляться 31 мая – 1 июня», – отметила директор Департамента образования.

В первую очередь в школы зачислять детей, живущих в микрорайоне выбранной школы, детей, у которых брат или сестра уже учатся в этой школе, и детей, которые учились в дошкольных отделениях школы.

Как отметила руководитель Департамента образования, в этом году в первый класс пойдут около 13 с половиной тысяч детей. И 96% родителей уже определились, где их дети будут учиться.

«Конечно, кто-то из родителей не знает, что заявление нужно написать до 31 мая. Тогда получится достаточно проблемная ситуация. Мы будем входить в положение каждой семьи, каждого ребенка. И будем решать вопросы, конечно же, в пользу детей. И в пользу семьи», – сказала Ольга Деменко.
 

Тэги:  школа, первоклассники, зачисление, деменко, харьков
 
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