24.05.2018 18:29

Как на Северной Салтовке открывали бассейн, которым может похвастаться далеко не каждый детсад

В рамках городской программы по восстановлению сети дошкольных учреждений, что действует в Харькове уже несколько лет, в детском саду №108, что в Киевском районе, открыли современный бассейн для малышей.



// Городской Дозор

Произошло это почти через полтора года после открытия самого сада, работа которого была восстановлена после десятилетий простоя.



Такого бассейна, говорят и воспитатели, и родители, нет ни в каком другом саду. Он оборудован по последнему слову техники по кондиционированию, утеплению, очистке воды, а еще оснащен всем необходимым для занятий малышей, их безопасности, удобству и комфорту.



И это несмотря на то, что здесь еще не так давно было заброшенное помещение, в преобразование которого мало кто верил.



«Мне казалось, невозможно сделать то, что сделали. Здесь всё продумано для удобства детворы, малейшие нюансы. Мне кажется, что всё новое современное, что есть, есть в нашем бассейне», рассказала заведующая ДОУ №108 Людмила Московченко.



Впрочем, именно таким его и пообещал сделать Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Это было в день открытия детского сада после проведения в здании масштабной реконструкции, когда к мэру с просьбой восстановить бассейн обратились родители здешних воспитанников.



«Очень волнительно. Мы очень долго этого ждали. Мэр пообщал, мэр сделал, мы очень рады, счастливы и большое ему спасибо, огромное», – говорит мать воспитанника детсада Эльнара Сулейманова.



«Это был долгожданный желанный подарок, потому что далеко не каждый садик может похвастаться таким достижением, – поддерживает отец еще одного воспитанника детсада Кирилл Склончак. – Хотелось бы выразить особую благодарность Харьковскому городскому голове Геннадию Адольфовичу».



А право первым открыть бассейн, вручив символический ключ, дети предоставили главе администрации Киевского района Нелли Казанжиевой и заместителю председателя Харьковского областного совета Владимиру Скоробагачу, который тоже был в восторге от проведенной здесь реконструкции.



«Всё отлично, замечательно, красиво, довольны родители, преподаватели, дети особенно довольны. Всё, что обещал наш мэр, всё сделано. Большое спасибо всем за участие в этом процессе», – сказал Владимир Скоробагач.



Детвора уже успела ощутить все преимущества бассейна, который был оснащен специально для них. И к большому удовольствий для всех малыши показали все свои способности, устроив при этом шоу на воде. Ну а другие воспитанники продемонстрировали свои танцевальные таланты вместе со сказочными героями. Потому хорошего настроения и положительных эмоций у всех было достаточно.



«Развивать детей, укреплять здоровье, чтобы они были счастливыми, весёлыми – это наш приоритет. Ну конечно я не мог приехать с пустыми руками. Поэтому я привёз вам в подарок вот этот телевизор», – сказал руководитель фракции партии «Возрождение» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.



«Я уверена, что наш детский сад «Алиса» будет процветать, развиваться и трудиться на благо наших детей и родителей. А мы, в свою очередь, будем продолжать совершенствовать материально-техническую базу школьных и дошкольных учреждений Киевского района», – сказала глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева.



Поэтому впереди работы еще предостаточно. В этом году в Киевском районе, в этом, 108-м детском саду планируется открытие еще одной – пятой – группы, а на территории трех школ - реконструкция школьных стадионов.