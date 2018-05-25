25.05.2018 17:26

В салтовской гимназии оборудуют современный кабинет физики, – Игорь Терехов

Пока дети будут на летних каникулах, в школах Харькова выполнят ремонт, закупят новую мебель, компьютеры, оборудуют учебные кабинеты.



// city.kharkov.ua

Об этом Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал на празднике Последнего звонка в школе №138 и гимназии №43.



«На летний период у нас масштабные планы. Будет выполнено много ремонтных работ, кроме того, будет закуплена новая мебель для первоклассников, новые компьютеры», – сказал Игорь Терехов.



В частности, в гимназии №43 планируют модернизировать кабинет физики, чтобы дети с помощью современных приборов могли проводить практические занятия.



«Будет закуплено специальное оборудование, – сказал первый вице-мэр на празднике в 43-й гимназии. – В частности в эту школу будет закуплен кабинет физики, где дети будут проводить опыты, заниматься физикой, и это действительно очень важно, потому что дети будут выбирать свою специализацию, в том числе и физику».