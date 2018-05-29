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29.05.2018  12:15   

Харьковская школа архитектуры приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 2 июня в Харьковской школе архитектуры (ул. Конторская, 5).


// city.kharkov.ua

Школа объявляет старт набора на программу бакалавриата и дополнительно запускает пять поддерживающих стипендий для будущих архитекторов.

В ходе мероприятия команда школы представит своих преподавателей, презентует работу ХША и передовые образовательные программы: бакалавриат архитектуры и градостроительства, а также Нулевой год.

Всем желающим пройти обучение расскажут о том, как оно устроено и чем отличается от существующих украинских образовательных программ.

Начало мероприятия - в 12:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, архитектура, харьков
 
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