29.05.2018 12:15

Харьковская школа архитектуры приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 2 июня в Харьковской школе архитектуры (ул. Конторская, 5).



// city.kharkov.ua

Школа объявляет старт набора на программу бакалавриата и дополнительно запускает пять поддерживающих стипендий для будущих архитекторов.



В ходе мероприятия команда школы представит своих преподавателей, презентует работу ХША и передовые образовательные программы: бакалавриат архитектуры и градостроительства, а также Нулевой год.



Всем желающим пройти обучение расскажут о том, как оно устроено и чем отличается от существующих украинских образовательных программ.



Начало мероприятия - в 12:00.