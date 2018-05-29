Харьковская школа архитектуры приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 2 июня в Харьковской школе архитектуры (ул. Конторская, 5).
Школа объявляет старт набора на программу бакалавриата и дополнительно запускает пять поддерживающих стипендий для будущих архитекторов.
В ходе мероприятия команда школы представит своих преподавателей, презентует работу ХША и передовые образовательные программы: бакалавриат архитектуры и градостроительства, а также Нулевой год.
Всем желающим пройти обучение расскажут о том, как оно устроено и чем отличается от существующих украинских образовательных программ.
Начало мероприятия - в 12:00.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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