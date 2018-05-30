30.05.2018 17:58

В Харьковских школах начали устанавливать камеры видеонаблюдения

Пока воспитанники 27-го Физико-математического лицея на каникулах, в коридорах инженеры устанавливают камеры видеонаблюдения. В работе каждый этаж, лестницы, главный вход и даже двор.



// Городской Дозор

Все для того, чтобы впоследствии можно было следить за ситуацией в каждом уголке лицея.



Александр Лисица, представитель фирмы подрядчика:

«Будет всего смонтировано 19 камер. Они будут расположены как на улице, так и внутри помещения. Монтажные работы окончены, сейчас проводятся пуско-наладочные работы, и буквально завтра этот объект будет смонтирован. Система видеонаблюдения будет позволять онлайн доступ, то есть с выходом в интернет. Любой желающий может посмотреть эту систему. Соответственно, эта система будет выходить и на пульты централизованного видеонаблюдения».



Происходящее в лицее можно будет отслеживать онлайн круглосуточно. Кроме того, видео будет архивироваться. Качество и ракурс камер системы видеонаблюдения, говорят специалисты, позволяют идентифицировать даже лицо. До того, как в этом лицее начали монтаж новеньких камер, здесь уже практиковали с видеонаблюдением. Пока же, говорят педагоги, с помощью видеонаблюдения ученикам помогали отыскивать потерянные вещи.



Владимир Марченко, заместитель директора лицея №27 по хозяйственной части:

«Ученики относятся к этому положительно. Сами просят, говорят, а есть ли у вас в таком-то месте камера, хочу посмотреть, а не забыл ли я там портфель. Либо какой-то учебник. Я думаю, что это будет только большой плюс, как для нас – внутренних работников, так и для детей и родителей. Если какие-то вопросы поднимаются, хорошие или плохие, смотрим, показываем и подтверждаем тот или иной вопрос».



Сейчас, говорят в профильном Департаменте, работы по оснащению школ камерами видеонаблюдения ведутся сразу в нескольких учебных заведениях. Соответствующая программа, которую инициировал Харьковский городской голова Генндаий Кернес, принята. Средства из городского бюджета выделены. Поэтому уже с нового учебного года система видеонаблюдения «Безопасная школа» должна заработать в более чем 100 харьковских школах.



Валерий Шепель, начальник отдела общего среднего образования Департамента образования:

«В ближайшее время планируется установка систем видеонаблюдения в 115 школах и 16 детских садах. Охрана тоже запланирована. Уже с первого сентября будут охвачены учебные учреждения. Соответственно, в каждом учебном учреждении будут выделены люди, которые будут заниматься соблюдением мер безопасности пребывания учащихся в учебных заведениях».



По данным профильного Департамента мэрии, сейчас системой видеонаблюдения оснащены 35 школ и 15 детских садов Харькова.