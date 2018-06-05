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05.06.2018  17:24   

Будущим педагогам торжественно вручили дипломы

5 июня в Харьковской гуманитарно-педагогической академии прошел праздник выпускников.


// city.kharkov.ua

Во время мероприятия дипломы получили более 200 бакалавров и магистров. Всех выпускников поздравила ректор академии Галина Пономарева.

«Я горжусь нашими преподавателями, студентами и родителями, потому что все мы занимаемся одним общим делом. Наши выпускники всегда трудоустроены и работают по специальности. Сейчас в Украине наблюдается нехватка педагогических кадров - учителей, воспитателей, социальных педагогов. Поэтому наши студенты на последних курсах уже работают и одновременно учатся по индивидуальному плану. Выпускников академии можно встретить в учреждениях образования и культуры, в органах местного самоуправления по всей Украине, а нередко и за границей», - отметила Галина Пономарева.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, обращаясь к педагогам и выпускникам, подчеркнул, что многое в жизни каждого ребенка зависит именно от учителей.

«Это ответственная работа. Ежедневно вы общаетесь с детьми, вкладываете в них все самое хорошее, что есть у вас самих, и стремитесь, чтобы ваши ученики развивались. От того, как вы передадите им свои знания, как укрепите их характер, как сформируете в них личность с внутренним стержнем, во многом будет зависеть их дальнейшая жизнь. Уверен, каждый из сегодняшних выпускников, придя на работу, будет отдавать всю душу и все свои знания, которые получил здесь. Именно так, как это делали ваши педагоги», - отметил Игорь Терехов.

После вручения дипломов выпускникам состоялся праздничный концерт.

Справка. В Харьковской гуманитарно-педагогической академии на 14 специальностях и по 15 специализациям учатся 2,6 тыс. студентов, работают более 400 научно-педагогических и педагогических работников. В структуру ХГПА также входят Харьковский колледж, Красноградский колледж и Балаклейский филиал. Таким образом, в 2018 году в академии насчитывается 797 выпускников. За все время работы (с 1920 года) учебное заведение подготовило 87 тыс. специалистов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  академия, выпускной, харьков
 
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