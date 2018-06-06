06.06.2018 18:00

Инициативные студенты выиграли премии мэрии

В городском конкурсе «Харьков - город молодежных инициатив» одержали победу 10 студенческих проектов.



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В этом году в конкурсе приняли участие 1240 студентов со всех вузов Харькова, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Проекты были представлены в 4 номинациях: «Умному городу – креативная молодежь», «Родному Харькову - стабильное развитие», «Харьков – территория успешной карьеры» и «Харьков – город открытый, творческий, толерантный».

В городской этап конкурса вышли 145 проектов, а в финале были представлены 92 работы. Отборочные туры конкурса проходили на базе высших учебных заведений города. По итогам двух туров экспертными советами были определены 50 лучших проектов. Из них 1-е место присудили 10 работам, еще по 20 проектов заняли 2-е и 3-е места.



Алексей Чубаров отметил, что в этом году призовой фонд конкурса был увеличен и составил 700 тыс. грн. Так, победители получат по 20 тыс. грн, за 2-е место - 15 тыс. грн и за 3-е - 10 тыс. грн.



«Студенты получат хорошее подспорье, чтобы начать реализацию своих проектов. Хочу отметить, что в этом году проектная культура и качество проектов, представленных на конкурс, значительно возросло. Студентами были охвачены практически все сферы жизнедеятельности города. Мы уверены, что подобные конкурсы очень нужны и важны для молодежи, чтобы помогать им самореализовываться и оставаться в Харькове для того, чтобы делать его еще более успешным и красивым городом», - подчеркнул директор департамента.



Он отметил, что в числе победителей - проекты, направленные на развитие бизнеса, образовательные проекты, презентация новых лекарственных препаратов и прочие.



Торжественное награждение победителей состоится до 25 июня.



Напомним, городской конкурс «Харьков - город молодежных инициатив» проводится в Харькове третий год подряд по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. За это время часть проектов-победителей была успешно реализована.