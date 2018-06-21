21.06.2018 18:19

На Павловом Поле готовится к открытию новый детский сад

Улица Тобольская, 65. Шевченковский район. В этом здании, где уже совсем скоро появится табличка детского сада № 230, сейчас идет масштабная реконструкция.



// Городской Дозор

От крыши до крыльца с полной заменой всех коммуникаций: сейчас бригады коммунальщиков работают по многим направлениям.



В помещениях, где уже заверешены строительные работы, клеят обои, крепят подвесной потолок, а в других комнатах еще красят и шпаклюют.



Валерия Пухова, заведующая детсадом №230:

«Изначально здание было построено под детский сад, но как детский сад ни одного дня не функционировало. В дальнейшем это был центр детского и юношеского творчества, потом здание было передано в управление труда и социальной защиты Шевченковского района. В связи с перегрузкой детских садов района, жители обратились к Харьковскому городскому голове, и было принято решение об открытии нового дошкольного учреждения № 230 ясли-сад. И уже к новому учебному году откроются 3 группы для детей ясельного и дошкольного возраста».



Для 65 детей, а именно столько мест на сегодняшний день забронировано родителями, создадут все условия. В детский сад закупят новую мебель, сантехнику, белье, обустроят развлекательные уголки с игрушками. Оснастят всем необходимым пищеблок, прачечную. Фасад здания утепляют и покрасят.



Основательно возьмутся и за обустройство прилегающей территории. Установят павильоны, современные игровые площадки.



Одним словом, говорят в Департаменте образования, превратят серое здание в яркий домик счастливых детей.



Олег Костюшин, начальник группы технического надзора Департамента образования:

«В этом году за средства городского бюджета запланировано восстановить работу 3-х ранее не функционирующих детских садов. Это 2 детских сада в Московском районе и 1 в Шевченковском районе. Это 9 дополнительных групп для малышей. Кроме этого, будут выполнены ремонтные работы ещё в 10 действующих дошкольных учреждениях по открытию 19 детских групп. В результате чего более 700 мест появится в наших детских садах для наших маленьких харьковчан».