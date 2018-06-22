22.06.2018 19:59

Харьковский лицей №27 показал лучший результат по ВНО в Украине

Выпускники Харьковского физико-математического лицея №27 получили 15-ть 200-балльных результатов по внешнему независимому оцениванию.



// city.kharkov.ua

Как отметили в Департаменте образования, ни одна школа Украины не достигла такого высокого результата.



Директор физико-математического лицея Юлия Еременко сообщила, что среди 64 выпускников учебного учреждения – 15 учащихся получили 200 баллов по математике, физике или химии, из них трое получили 200 баллов по двум предметам – математике и физике. Среди таких учеников – призеры международных олимпиад, члены национальных сборных Украины.



По словам директора, у учащихся 10-11 классов – девять уроков математики и шесть уроков физики в неделю. На достижение детьми таких высоких результатов по ВНО влияют несколько факторов.



«Это и трудолюбие и уровень знаний самих детей, и поддержка родителей, педколлектива, это и материальная база для подготовки, система работы, сотрудничество с вузами, в частности, с Харьковским национальным университетом имени Каразина. Система подготовки учащихся в городе, материальная поддержка учителей, которые этим занимаются. За результативную подготовку ребят к интеллектуальным конкурсам учителя получают доплату к зарплате», – отметила Юлия Еременко.



Лицеисты говорят, что проходили пробное тестирование и в целом не нуждались в дополнительных уроках. Например, Иван Редкокаша, который на 200 баллов сдал и математику и физику, утверждает: «Ходил в школу, учился, выучился и сдал два предмета на 200 баллов. По математике и физике, наверное, всю жизнь учился на «отлично». Тяга к этим наукам, вероятно, от папы, папа – инженер».



Самым сложным заданием по математике Иван Редкокаша назвал одну задачу, но она, по словам лицеиста, не была нерешаемой, а по физике все задачи показались легкими. Юноша планирует поступать учиться в Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, а в будущем хочет работать за границей.



Роман Сарапин – еще один лицеист, который также сдал математику и физику на 200 баллов, планирует остаться в Харькове и поступать на факультет математики и информатики Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Он планирует заниматься наукой и вести кружки для лицеистов, которые сам посещал.



«Я думаю, что удастся поступить, потому что у меня хорошие баллы по ВНО, плюс есть бонус, что я попал на Международную математическую олимпиаду. По ВНО я предполагал, что может быть 200 баллов. Я смотрел предыдущие ВНО и понимал, что у меня получится не допустить большое количество ошибок. Тестирование не вызывает особых сложностей для выпускников лицея. В школе мы изучали больше, чем нужно для ВНО, пару раз написали тренировочное тестирование, и этого было вполне достаточно», – рассказал Роман Сарапин.



Все лицеисты выразили благодарность своим учителям. Роман Сарапин сказал, что его преподавателям по математике удалось сделать главное – привить любовь к этому предмету, чтобы математика стала частью жизни, когда в свободное время обсуждаешь задачи с друзьями.



Учитель физики Илья Гельфгат преподает в лицее уже больше 40 лет. Говорит, что его уроки – обычные, но он старается дать детям интересные задачи. Главное, нужно показать, что умным быть престижно, чтобы в обществе не было установки, что ботаником быть неприлично. А мотивировать детей нужно не чем иным, как самой наукой.



На вопрос о том, как удается воспитать таких умных детей, Илья Гельфгат ответил: «Наверное, начинается все с генетики, в значительной мере, такими они родились. Ребенок, который хорошо знает предмет, умный ребенок всегда имеет шанс сдать ВНО на 200 баллов. У нас не настолько сложные тесты по ВНО. Я могу сказать, что дети не меняются, меняется наша жизнь».



По словам учителя, большинство талантливых детей настроены остаться жить и учиться в Украине, но для этого нужно, чтобы нормально работали вузы, было высокотехнологичное производство. «В Харькове есть наука и есть много умных детей, талант которых востребован во всем мире», – подчеркнул учитель физики.



Отметим, что Харьков занял второе место после Киева в результативной таблице внешнего независимого оценивания. Харьковские школьники получили 31 максимальный результат по ВНО (Киев – 42). Из них 25 детей – учащиеся общеобразовательных учебных учреждений Харькова, двое – ученики областной школы-интерната «Одаренность». Среди городских выпускников – четверо получили 200 баллов по двум предметам (три выпускника физико-математического лицея №27 и один – Харьковской гимназии №47). Всего таких детей в Украине – 12.