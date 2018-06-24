24.06.2018 11:35

Геннадий Кернес поздравил выпускников с окончанием школы

В этом году выпускные вечера прошли в 181 харьковской школе для более чем 6,5 тыс. детей.



// Горсовет

Сегодня, 23 июня, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина состоялся выпускной для учащихся гимназии №152 Холодногорского района. В этом году учебное учреждение закончили 64 старшеклассника, трое из них стали серебряными медалистами, и один школьник был награжден золотой медалью.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко посетили торжественный вечер и вручили выпускникам медали и свидетельства об окончании школы, а родителям – благодарственные письма.

«Сегодня очень памятный день для детей, которые стоят на этой сцене и волнуются за свое будущее, своих друзей, родителей. Я желаю вам, дорогие дети, чтобы вы не боялись идти вперед. Вы живете в городе возможностей. Вчера, по оценкам журнала «Фокус», Харьков был признан самым комфортным городом для жизни, обойдя такие города, как Винница, Одесса, Львов, Киев, Днепр. И вам нести эту эстафету дальше, учиться, получать современные знания, без которых вы не сможете стать богаче духовно и материально. Человек, богатый умом, богатый душой, всегда будет при деле. Не подведите ожидания ваших учителей и родителей, потому что они раскрыли ваши таланты, вкладывали в вас все самое ценное. Не бойтесь, дерзайте и идите вперед. Счастья вам и всех благ!» - сказал Геннадий Кернес.

Также городской голова побывал на выпускном для 11-го класса гимназии №39 Новобаварского района, который прошел в конференц-зале «Premier Palace Hotel». Учебу в школе завершили 25 детей, а ученица Диана Сезоненко – с золотой медалью. Также золотую медаль получил Михаил Белый - выпускник школы №93. Геннадий Кернес и Александр Ткаченко поздравили медалистов и их родителей и вручили похвальные грамоты за особые достижения еще 15 выпускникам.

Выпуск учащихся гимназии №6 Шевченковского района прошел во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Геннадий Кернес передал благодарственные письма родителям и вручил медали и аттестаты 11 выпускникам. Восемь из них получили золотые медали и еще три - серебряные. После церемонии награждения прошел праздничный концерт, на котором выпускники станцевали свой прощальный школьный вальс.



«Все, что было сделано родителями, та самоотдача, те ресурсы, которые они направляли в своих детей, любовь к ним, сегодня выражаются в этой красоте, уме, талантах, которые раскрыли их учителя. Ваш директор уже 30 лет занимает свою должность, и я благодарю и поздравляю Александру Михайловну с такой датой. Мне приятно, что Мариинская гимназия выпускает таких прекрасных молодых людей», - обратился к родителям, выпускникам и учителям Геннадий Кернес.

Также городской голова поздравил лучших математиков и физиков города – выпускников Харьковского физико-математического лицея №27. В этом году у 12 лицеистов - 15 сертификатов на уровне 200 балов по результатам сдачи внешнего независимого оценивания. Трое из них получили наивысший балл по двум предметам - по физике и математике. Достичь такого результата не удалось больше ни одному учебному учреждению в Украине.

Церемония выпуска 64 лицеистов прошла во Дворце культуры Национальной полиции. Геннадий Кернес и Александр Ткаченко вручили девяти выпускникам медали (три золотые и шесть серебряных), а участникам международных олимпиад - свидетельства.



«Тот багаж знаний, который вы получили в этом лицее, принесет пользу всей стране. Ваши учителя, которые смогли вам привить любовь к знаниям, дали вам возможность в будущем получать ответы на многие важные жизненные вопросы. Вы - самые подготовленные ученики. Вас всегда можно ставить в пример. Желаю вам, чтобы по жизни вас и дальше сопровождал точно такой же успех. Будьте всегда счастливы и будьте всегда на высоте», - пожелал выпускникам физико-математического лицея Геннадий Кернес.



Всем выпускникам Харькова городской голова пожелал в будущей самостоятельной жизни идти по дороге жизни смело, оставаться креативными, талантливыми и целеустремленными. Родителям, которые смогли сделать все, чтобы их дети стали взрослыми образованными людьми с перспективами в будущем, Геннадий Кернес пожелал и дальше гордиться своими умными и красивыми детьми. Он поблагодарил учителей, которые сумели раскрыть талант, способности молодых людей и дали им возможность получить знания.



«Мы гордимся достижениями наших детей. Счастья вам, ребята, дерзайте. Когда входят во взрослую жизнь - стараются быть похожими на кого-то, и мы должны создать нашим детям максимум условий для раскрытия их потенциала. Нам придут на смену таланливые молодые люди, которые смогут сделать очень много хорошего для города и всей страны», - подытожил городской голова.

Отметим, что всего в Харькове 346 одиннадцатиклассников закончили школу с медалями, 223 - с золотой и 123 - с серебряной. 31 выпускник из десяти учебных учреждений получил максимально возможный результат по ВНО – 200 баллов. При этом четверо из них смогли продемонстрировать абсолютные знания сразу по двум предметам.