Геннадий Кернес поздравил выпускников с окончанием школы

В этом году выпускные вечера прошли в 181 харьковской школе для более чем 6,5 тыс. детей.
Сегодня, 23 июня, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина состоялся выпускной для учащихся гимназии №152 Холодногорского района. В этом году учебное учреждение закончили 64 старшеклассника, трое из них стали серебряными медалистами, и один школьник был награжден золотой медалью.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес и депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко посетили торжественный вечер и вручили выпускникам медали и свидетельства об окончании школы, а родителям – благодарственные письма.
«Сегодня очень памятный день для детей, которые стоят на этой сцене и волнуются за свое будущее, своих друзей, родителей. Я желаю вам, дорогие дети, чтобы вы не боялись идти вперед. Вы живете в городе возможностей. Вчера, по оценкам журнала «Фокус», Харьков был признан самым комфортным городом для жизни, обойдя такие города, как Винница, Одесса, Львов, Киев, Днепр. И вам нести эту эстафету дальше, учиться, получать современные знания, без которых вы не сможете стать богаче духовно и материально. Человек, богатый умом, богатый душой, всегда будет при деле. Не подведите ожидания ваших учителей и родителей, потому что они раскрыли ваши таланты, вкладывали в вас все самое ценное. Не бойтесь, дерзайте и идите вперед. Счастья вам и всех благ!» - сказал Геннадий Кернес.
Также городской голова побывал на выпускном для 11-го класса гимназии №39 Новобаварского района, который прошел в конференц-зале «Premier Palace Hotel». Учебу в школе завершили 25 детей, а ученица Диана Сезоненко – с золотой медалью. Также золотую медаль получил Михаил Белый - выпускник школы №93. Геннадий Кернес и Александр Ткаченко поздравили медалистов и их родителей и вручили похвальные грамоты за особые достижения еще 15 выпускникам.
Выпуск учащихся гимназии №6 Шевченковского района прошел во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Геннадий Кернес передал благодарственные письма родителям и вручил медали и аттестаты 11 выпускникам. Восемь из них получили золотые медали и еще три - серебряные. После церемонии награждения прошел праздничный концерт, на котором выпускники станцевали свой прощальный школьный вальс.
«Все, что было сделано родителями, та самоотдача, те ресурсы, которые они направляли в своих детей, любовь к ним, сегодня выражаются в этой красоте, уме, талантах, которые раскрыли их учителя. Ваш директор уже 30 лет занимает свою должность, и я благодарю и поздравляю Александру Михайловну с такой датой. Мне приятно, что Мариинская гимназия выпускает таких прекрасных молодых людей», - обратился к родителям, выпускникам и учителям Геннадий Кернес.
Также городской голова поздравил лучших математиков и физиков города – выпускников Харьковского физико-математического лицея №27. В этом году у 12 лицеистов - 15 сертификатов на уровне 200 балов по результатам сдачи внешнего независимого оценивания. Трое из них получили наивысший балл по двум предметам - по физике и математике. Достичь такого результата не удалось больше ни одному учебному учреждению в Украине.
Церемония выпуска 64 лицеистов прошла во Дворце культуры Национальной полиции. Геннадий Кернес и Александр Ткаченко вручили девяти выпускникам медали (три золотые и шесть серебряных), а участникам международных олимпиад - свидетельства.
«Тот багаж знаний, который вы получили в этом лицее, принесет пользу всей стране. Ваши учителя, которые смогли вам привить любовь к знаниям, дали вам возможность в будущем получать ответы на многие важные жизненные вопросы. Вы - самые подготовленные ученики. Вас всегда можно ставить в пример. Желаю вам, чтобы по жизни вас и дальше сопровождал точно такой же успех. Будьте всегда счастливы и будьте всегда на высоте», - пожелал выпускникам физико-математического лицея Геннадий Кернес.
Всем выпускникам Харькова городской голова пожелал в будущей самостоятельной жизни идти по дороге жизни смело, оставаться креативными, талантливыми и целеустремленными. Родителям, которые смогли сделать все, чтобы их дети стали взрослыми образованными людьми с перспективами в будущем, Геннадий Кернес пожелал и дальше гордиться своими умными и красивыми детьми. Он поблагодарил учителей, которые сумели раскрыть талант, способности молодых людей и дали им возможность получить знания.
«Мы гордимся достижениями наших детей. Счастья вам, ребята, дерзайте. Когда входят во взрослую жизнь - стараются быть похожими на кого-то, и мы должны создать нашим детям максимум условий для раскрытия их потенциала. Нам придут на смену таланливые молодые люди, которые смогут сделать очень много хорошего для города и всей страны», - подытожил городской голова.
Отметим, что всего в Харькове 346 одиннадцатиклассников закончили школу с медалями, 223 - с золотой и 123 - с серебряной. 31 выпускник из десяти учебных учреждений получил максимально возможный результат по ВНО – 200 баллов. При этом четверо из них смогли продемонстрировать абсолютные знания сразу по двум предметам.
Все, вы сможете осуществить сегодня, на следующий день может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Жаркая суббота закончится ливнями, и в воскресенье станет ощутимо прохладнее.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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