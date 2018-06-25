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25.06.2018  15:16   

Выпускникам медуниверситета вручили дипломы (ФОТО)

Выпуск молодых специалистов Харьковского национального медицинского университета прошел сегодня, 25 июня, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.


// city.kharkov.ua

В празднике приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, народный депутат Украины, бывший выпускник университета Александр Беловол.

Ректор ХНМУ Владимир Лесовой поздравил молодых специалистов с окончанием учебы.

«Сегодня мы выпускаем почти 1300 врачей, из них около 520 иностранцев. За эти годы мы подготовили 70 тысяч специалистов, которые работают во всех уголках Украины и во многих странах мира. Теперь и вы стали частью нашей большой семьи», - отметил он.

Светлана Горбунова-Рубан пожелала выпускникам успешной работы.

«Сегодня вы стали дипломированными специалистами. И теперь важно, чтобы все свои знания и каждое слово клятвы врача вы объединили с моральными и нравственными качествами, которые обязательно должны быть у вас как людей, избравших профессией служение людям, которые нуждаются в помощи. Врач на своем посту находится 24 часа в сутки. У вас не будет спокойных выходных, отпусков, как и многого другого, что есть у окружающих вас людей. Но именно в этом и состоит медицинское счастье, которого я вам желаю! Сегодня вами гордятся родители, преподаватели - все, кто приложил силы, чтобы вы стали настоящими специалистами в своем деле.  А то, что Харьков гордится вами, - нет никакого сомнения!» - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

После торжественной части и вручения дипломов с отличием состоялся праздничный концерт.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выпускник, диплом, харьков, праздник
 
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